华礼纳强阵出击肯德百里锦标冀主宰争胜形势

肯德百里锦标（1300米一级赛）将于周六（3月7日）在澳洲悉尼兰域马场举行。目前在悉尼练马师榜上领先的华礼纳将派遣三驹参赛，当中包括两匹争标热门「早丽星」及「星彩女儿」，可谓主宰此赛的争胜形势。



华礼纳今仗派出的三匹参赛马中，「早丽星」今仗续由麦道朗主辔，与「星彩女儿」同样预料会成为大热门；而现年三岁的「倍留神」虽然近两仗在著名的费明顿直路上出赛均无功而还，但华礼纳相信今仗途程更适合该驹发挥。



「倍留神」去年曾在玫瑰岗胜出一项1400米一级赛，其后于上季最后一战出争雅阁围锦标（1200米一级赛）时落后头马四个马位得第四名，而上仗角逐今季首战闪电锦标（1000米一级赛）在一度带头竞跑后最终包尾而回。



华礼纳说：「马儿在（费明顿的）直路上就是未能发挥出水准。」



「马儿的速度上乘，但也许仍不足以与1000米赛驹比拼。我认为牠的速度在1200米至1500米途程上更能派上用场，牠可维持高速竞跑。我们必须让牠回师该类型的赛事，而我们觉得肯德百里锦标是最佳的选择。」



「马儿扬威差不多类型的金玫瑰锦标（1400米一级赛）后，评分大幅飙升至世界级水平，所以我们只需尝试让牠重现当时的水准及回到那个境界。」



「早丽星」于今年首战轻松取胜，而厩侣「星彩女儿」则于同仗跑获季军。



华礼纳说：「两驹于今年首战均有好表现。『早丽星』的演出精彩，赛后状态也保持得很好，而1300米途程将适合牠发挥。『星彩女儿』于复出战的演出同样出色。」

奥诗查奕通三路兴兵

合伙练马的奥诗及查奕通同样派出三驹参赛，分别是「全能铁卫」、「约克郡」及备受好评的三岁雄马「拿破仑式」。



奥诗说：「我们并不怕挑战较年长的赛驹，我曾经凭三岁马胜出此赛。当时我为高多芬阵营效力，派出『大喊大叫』攻下此赛，而『拿破仑式』比『大喊大叫』更优秀。马儿在休后首仗与『动心』同场较量，而该驹曾在珠穆朗玛峰锦标击败同场所有更年长的澳洲赛驹（在『嘉应高升』之后跑获亚军）。」



「我认为不少三岁赛驹已展现出相当出众的实力，而『拿破仑式』也是其中一匹能力不俗的三岁马。」



由马汉雅训练的「巫师银行」也是今仗的热门分子之一。



肯德百里锦标编为海外赛事第三组第二场，将于香港时间3月7日（星期六）下午二时十五分在澳洲悉尼开跑。