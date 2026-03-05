詹姆士及韦宏德马房布强阵出击纽西兰打吡

香港赛马会全球汇合彩池纽西兰打吡（2400米一级赛）将于周六（3月7日）在纽西兰奥克兰的爱沙妮马场举行。冠军级练马师詹姆士在这项经典大赛的战绩彪炳，今次他将派出三匹高班佳驷参赛，争取第七次摘下纽西兰打吡的桂冠。



詹姆士是纽西兰打吡历来成绩最佳的练马师，先后凭Tidal Light（1986年）、「乐善」（1995年）、「桑达」（1997年）、Hades（1999年）及「幕后功臣」（2012年）摘下桂冠；其后他与韦宏德合伙练马后，又于2024年再凭「妙声交织」夺标。



今届赛事共有十六驹参赛，包括詹姆士及韦宏德马房旗下三驹「路通巴黎」、「迷宫美女」及现为大热门的「秋荣」，以及胡迪麾下刚胜出二级赛雅旺第坚尼（2100米）的「金水准」。



「秋荣」于2月7日在特里巴以悦目姿态攻下二级赛怀卡托坚尼（2000米），后于翌仗移师爱沙妮出争一级赛纽西兰橡树大赛（2400米），在曾受干扰下仍能跑入亚席，仅负于一匹当锐的雌马。

詹姆士及韦宏德满意「秋荣」

詹姆士及韦宏德均对「秋荣」自上仗后至今的进度大感满意。



韦宏德说︰「我们至今已看到两件事。首先是牠在怀卡托坚尼击败多匹雄马夺魁，第二是牠在橡树大赛中展示的气量肯定足以应付一哩半（2400米）途程。」



「马儿做到了今仗大部分对手大概尚未做到的一些事，而牠于跑完橡树大赛后的状态进展极佳。」



「路通巴黎」近两仗俱跑获亚军，但这匹「竞速场地」的子嗣上仗出战雅旺第坚尼时曾遇上不少阻滞。



根据竞赛董事的报告，「路通巴黎」于该仗「出闸笨拙，其后于受挤迫时进一步受阻，因而失地。直路上在催策下倾向内闪，于接近七十五米处时急促向内斜跑，须被骑师修正。」



韦宏德谈及这些事件时表示：「『路通巴黎』在雅旺第坚尼一役的发挥完全错误，但仍能跑获亚军。马儿的质素非常高，我们一直对牠抱有很大的期望，但牠确实必须学会把事情做对才能争胜。」



「迷宫美女」角逐纽西兰橡树大赛时曾在直路弯受阻，最终负于头马约五个半马位而得第四名，也是情有可原。



韦宏德说︰「我们如今已知道这匹雌马能够应付一哩半途程。角逐橡树大赛时，牠曾在直路初略受干扰，若非如此牠或许已能入位。我希望可看到牠不受干扰地上前。牠当然有力加入争胜行列。」

戴文高力求再下一城

目前以墨尔本为策骑基地的戴文高去年伙拍「会做到」胜出纽西兰打吡。这位纽西兰骑师今年将策骑由艾令胜及艾莉珊训练的「威飞虎」参赛，力求再下一城，但该驹上仗在雅旺第坚尼只得第六名，表现未算突出。



戴文高说︰「我得悉该役是马儿首次竞逐如此长的途程，表现得有点不习惯。今次牠将会除下眼罩出战打吡，希望牠能够汲取上仗的经验，跑得更好。牠前仗在爱沙妮取胜时的表现看来相当出色。」



香港赛马会全球汇合彩池纽西兰打吡编为海外赛事第一组第四场，将于香港时间星期六（3月7日）下午十二时十三分开跑。