马场浮世绘｜日美三驹弃争杜拜赛

由于受中东战事影响，未来发展难以预料，本拟计划月底到杜拜世界杯赛马日参赛的赛驹，不少幕后开始打退堂鼓。

日本社台赛马团体(Shadai Thoroughbred Club)昨日宣布，旗下原定出战杜拜司马经典赛的「蒙面舞会」，以及竞逐杜拜草地大赛的「远观天象」，均会放弃远征。正因为中东情况，已难以确保人马安全。「蒙面舞会」将转战下月五日的大阪杯，「远观天象」则考虑竞逐下月二十六日沙田马场举行的冠军一哩赛。

「远观天象」(图) 放弃竞逐杜拜草地大赛，会考虑参与竞逐下月二十六日沙田马场举行的冠军一哩赛。

另一方面，去年美国最佳短途雄马「全部拿下」，本拟参加金莎轩大赛，但现已宣告退出，该驹练马师韦恩表示，现阶段根本不可能带领该驹远征杜拜。

文杰

