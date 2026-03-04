马场密探048｜「祥胜将军」飞到马到

于上月二日才转投廖康铭马房的「祥胜将军」，今晚复岀上阵，竞逐过往从未跑过的二千二百米长途赛。此驹本来只位列后备，至昨午补岀上阵，但临场依然受到追捧，入闸前独赢赔率跌至二点八倍，结果飞到马到，即使其前中段居包尾位置，但入直路后鞍上人潘顿催策后即后上越过对手胜出。廖康铭亦凭此驹打破早前六日交白卷的闷局。

廖厩的「祥胜将军」后备补上，出争今晚第三场四班二千二百米，今场转入廖康铭马房初出即胜，为练马师省靓招牌。

赛后练马师廖康铭说:「『祥胜将军』今场后备补上，马儿近期的状态不错，牠在英国跑开二千米马有长力，今场跑谷草二千二百米正合发挥，近日落雨，场地变化，对此马十分有利。我观察马儿今仗赢马走势，赢来有余未尽，应该仍有不少上升空间。」