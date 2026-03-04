梁家俊Kit再为人父母
马圈今日传来喜讯，本地骑师梁家俊一家人将添新成员，恭喜恭喜。
梁家俊和太太阿Kit这一对俊男美女，现时育有一仔一女，日前梁太阿Kit在其社交网站分享了两人的合照，写上梁家将添新成员，今次是BB女，预产期是七月。梁家俊在马圈被公认为好好先生，热爱太太和仔女，不少马迷、网民均留言送上祝福，祝愿梁家俊一家人幸福美满。
周日沙田赛事，梁家俊将为「加州热浪」、「日出东方」、「八仟财升」主辔，力争佳绩。
