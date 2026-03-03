希斯「禾道威」「东方魅影」

目前以三十六场头马排在练马师龙虎榜第二位的希斯，明晚将派遣八驹上阵，其中有三驹是上周三曾上阵，如今匆匆再出，加上配合其他参战马，有望取得佳绩，甚至连场数胡。希斯表示，对「禾道威」和「东方魅影」两驹的争胜机会最感乐观。

禾道威争取二捷

「禾道威」明晚将列阵第三场四班二千二百米。

「禾道威」上周三在谷草一六五○米后上跑第五，明晚匆匆再出，列阵第三场四班二千二百米长途赛，希斯说：「『禾道威』今季跑过多场之后，才逐渐开始成熟进步，理应仍有进步空间，刚战跑中距离明显稍短，但末段仍追回多个马位，走势令我感到满意。由牠早前曾在赛事走得接近之后，匆匆再出能赢长途赛，于是我今次便照办煮碗，以将近相同的部署安排牠出战，希望马儿趁目前勇态，再次跑出最佳水准，争取今季第二场头马。」

东方魅影乘勇再临

「东方魅影」上周三以马头位之差不敌「幸运传承」得亚军。

「东方魅影」今季已先后出赛十三次，上周三以马头位之差不敌「幸运传承」得亚军，明晚再跑谷草千二米，希斯说：「此驹最近几次出赛均排在大外档起步，因而未能发挥出最佳水准，上仗牠排十档，仍能力拼得亚军，演出无疑在水准之上；赛后鉴于其勇态未见回落，于是我便决定安排牠今次再战，有幸抽得四档起步，无疑有利得多，预期形势较上周理想，倘若临场有雨，令跑道变得更松软，将对『东方魅影』的争胜机会带来帮助。」

希斯最后还提到，「魅力知耀」上场初跑谷草一六五○米，起步后全程领放，终点前力拼得季军，反映脚法适合谷草，由于谷战水准较沙田赛事稍低，且较少机会碰上超班对手，于是他决定安排马儿再跑谷草，杨明纶亦骑惯骑熟，届时有望再发挥出应有实力，「魅力知耀」也是明晚的争胜分子。

文杰