Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

希斯「禾道威」「东方魅影」

马圈快讯
更新时间：18:13 2026-03-03 HKT
发布时间：18:13 2026-03-03 HKT

目前以三十六场头马排在练马师龙虎榜第二位的希斯，明晚将派遣八驹上阵，其中有三驹是上周三曾上阵，如今匆匆再出，加上配合其他参战马，有望取得佳绩，甚至连场数胡。希斯表示，对「禾道威」和「东方魅影」两驹的争胜机会最感乐观。

禾道威争取二捷

「禾道威」明晚将列阵第三场四班二千二百米。
「禾道威」明晚将列阵第三场四班二千二百米。

「禾道威」上周三在谷草一六五○米后上跑第五，明晚匆匆再出，列阵第三场四班二千二百米长途赛，希斯说：「『禾道威』今季跑过多场之后，才逐渐开始成熟进步，理应仍有进步空间，刚战跑中距离明显稍短，但末段仍追回多个马位，走势令我感到满意。由牠早前曾在赛事走得接近之后，匆匆再出能赢长途赛，于是我今次便照办煮碗，以将近相同的部署安排牠出战，希望马儿趁目前勇态，再次跑出最佳水准，争取今季第二场头马。」

东方魅影乘勇再临

「东方魅影」上周三以马头位之差不敌「幸运传承」得亚军。
「东方魅影」上周三以马头位之差不敌「幸运传承」得亚军。

「东方魅影」今季已先后出赛十三次，上周三以马头位之差不敌「幸运传承」得亚军，明晚再跑谷草千二米，希斯说：「此驹最近几次出赛均排在大外档起步，因而未能发挥出最佳水准，上仗牠排十档，仍能力拼得亚军，演出无疑在水准之上；赛后鉴于其勇态未见回落，于是我便决定安排牠今次再战，有幸抽得四档起步，无疑有利得多，预期形势较上周理想，倘若临场有雨，令跑道变得更松软，将对『东方魅影』的争胜机会带来帮助。」

希斯最后还提到，「魅力知耀」上场初跑谷草一六五○米，起步后全程领放，终点前力拼得季军，反映脚法适合谷草，由于谷战水准较沙田赛事稍低，且较少机会碰上超班对手，于是他决定安排马儿再跑谷草，杨明纶亦骑惯骑熟，届时有望再发挥出应有实力，「魅力知耀」也是明晚的争胜分子。

文杰

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
网红刘马车踩场大闹九记！双语怒骂35分钟「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O. 网民︰打住正义旗号周围赚流量
网红刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O.
饮食
5小时前
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」 曾往阿富汗海地救援
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」曾往阿富汗海地救援
医生教室
6小时前
吴安仪社交平台宣布婚讯。
桌球｜吴安仪15年爱情长跑修成正果 社交平台宣布婚讯：开始人生新篇章
即时体育
7小时前
63岁港伯应征主任 内地回流前老板沦为打工仔 豁达心态引爆网络｜Juicy叮
时事热话
2小时前
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
01:15
伊朗局势｜巴林美国空军基地受袭 伊朗扬言向通过霍尔木兹海峡船只开火｜持续更新
即时国际
6小时前
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电基层家庭电费补助计划开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
6小时前
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
时事热话
5小时前
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
影视圈
10小时前
患癌吴文忻胸口流脓发臭 自揭晚晚「陪尸同眠」濒死崩溃：一度觉得同死神好接近
患癌吴文忻胸口流脓发臭 自揭晚晚「陪尸同眠」濒死崩溃：一度觉得同死神好接近
影视圈
5小时前