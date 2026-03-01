马场密探048｜「表之浩瀚」打开胜门

巫伟杰马房的「表之浩瀚」，上场因受阻得季军后，今日出战沙田第五场再跑同程千二米，找来布文压阵，结果该驹跑岀水准，并力压「逍遥人生」，打开在港胜门。

赛后「表之浩瀚」马主杨洁怡说:「『表之浩瀚』是爸爸在马匹拍卖会挑选的，爸爸很有眼光，拣了这匹马来港。赛前我们对此马今仗都有一定信心，牠越跑越进步，在香港出赛第三场赛事便交出头马，希望牠持续进步。」

练马师巫伟杰说:「『表之浩瀚』目前只有三岁，走势稚嫩，今仗靠质素搭够，用布文可以不用孭太多死铅，加上其骑功可以帮到此马，牠未必是短途马，将来可以跑更长的途程。」