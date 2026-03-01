马场密探048｜「奇异欢星」易配爆冷
发布时间：14:44 2026-03-01 HKT
由于田泰安滞留杜拜，其今日胯下七匹坐骑需要易配上阵，第二场易配麦文坚的「红衣醒目」跑第三，另外第四场易配希威森的桂厩「奇异欢星」更爆岀十五倍冷门，赢得该驹转投桂厩后首场胜利。
赛后练马师桂福特说:「田泰安建议『奇异欢星』在配备上变动，可惜他身在杜拜，今仗未能策骑此马，改配希威森。以往『奇异欢星』口劲很重，常常耗费过多体力，改了配备后，马儿的走势更加稳定，我会部署此马将来增程而战。」
