马场密探048｜「线路万里」大热轻胜
更新时间：13:55 2026-03-01 HKT
虽然受中东战争影响，练马师苏伟贤仍身在杜拜，回港时间未定，但马房攻势仍持续，潘顿策骑旗下的「线路万里」，仍然以一点七倍全热门轻松取胜。
目前在杜拜的苏伟贤说:「 我十分感谢香港马会，每天都和马会保持紧密的联络，提供我不少协助和意见。外面有飞弹，我留在酒店，不会出外，希望可以快点回港。 我最开心『线路万里』在四班能够交出头马，此马以往常常跑得接近，状态一直保持勇锐， 希望马儿继续进步，再为马主争取好成绩。」
