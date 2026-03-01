马场密探048｜「步风雷」轻松连捷
更新时间：13:18 2026-03-01 HKT
发布时间：13:18 2026-03-01 HKT
发布时间：13:18 2026-03-01 HKT
伍鹏志马房的「步风雷」，刚战谷草千八米由艾兆礼策骑，赢得在港首场头马，今午原装配搭，转战田草千八米，结果轻松取得连捷，艾兆礼今季头马数字亦达三十大关。
赛后练马师伍鹏志说:「『步风雷』自从转了配备后，走势比之前稳定，马儿比之前成熟，加上这一两天下雨，场地黏软，对马儿有帮助。赛前我预计有步速，守在二，三位，今仗形势有利。其实马儿今季初的状态已见不错，曾经跑得接近，近期马儿表现越来越好，希望持续有进步。」
