艾兆礼「进傲星」「丰功伟绩」

艾兆礼刚战交白卷，未能延续之前的旺势，幸好他明日八匹坐骑实力不俗，有机会再次取得佳绩。艾兆礼接受查询时表示，虽然刚战几匹坐骑演出令人失望，但个人已收拾心情，希望能在今次与之后的赛事争取成绩，今战坐骑则以「进傲星」和「丰功伟绩」最具争胜机会。

进傲星跑法占优

「进傲星」最近在田草千四米取得一冠一亚。

贺厩「进傲星」最近在田草千四米取得一冠一亚，明日再攻同一路程，艾兆礼说：「无疑跟过去两场赛事比较，『进傲星』今仗排八档是比较不利，加上牠需要继续负重磅上阵，不过牠近期状态良好，加上本身速度不弱，其前置跑法往往能够占得优势，所以『进傲星』今场的形势预期并非太坏，希望临场能沿用之前的战略，起步后能迅速摆在前列位置竞跑，便有机会争取今季第二场头马。」

丰功伟绩收复前失

「丰功伟绩」上仗在田草千二米跑第三。

蔡厩「丰功伟绩」上仗演出回勇，在田草千二米跑第三，如今相隔个多星期之后，此驹匆匆再跑同程，艾兆礼分析说：「『丰功伟绩』今季只三岁，需要更多时间成长，不过从牠上仗跑第三的表现，反映已重上正轨，演出可望续有进步。今次『丰功伟绩』再跑田草千米，只负一二四磅，理应有机会收复前失，但个中最大关键，在于马儿体力和状态，是否能在短时间内复元，倘若能够的话，便有机会在此争胜。」

最后，艾兆礼表示廖厩「穿甲战鹰」在目前评分水准并非太有利，可是马儿状态长期见好，而且斗心甚佳，所以连仗都能走入前列，美中不足是与头马无缘。今日「穿甲战鹰」再跑田草千二米，当然适合发挥，纵使同场恶马甚多，而且多驹是年轻质新分子，但「穿甲战鹰」临场必全力以赴，希望能再次走入前列，能够赢马更最好不过。

文杰