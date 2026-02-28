纪仁安告别战 为李妮建功？
更新时间：15:03 2026-02-28 HKT
周日是法国骑师纪仁安的告别战，回顾这位法国冠军级好手，在今次客串期成绩不错，自从国际赛日凭「同工之妙」胜出香港瓶后，搏杀手风愈来愈顺，在今个短暂客串期，取得十五场头马，表现已经不错。
在同日纪仁安告别战中，他将策骑四驹，其中在第二场四班千四米的蔡厩「开心菓」，马主好酒好菜团体成员包括「紫荆」系马主兼前亚姐冠军李妮、「虾」系马主刘锡康等；而李妮和丈夫陈国泰的「紫荆盛势」跑第九场香港经典杯，且看「开心菓」及「紫荆盛势」能否为陈氏伉俪带来惊喜的演出。
陈嘉甜
