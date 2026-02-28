廖康铭执大风车求转运

今季开局甚靓的廖康铭，原本一直独领群雄，被外界睇好今届有力冲击冠军练马师宝座；不过近期方嘉柏和希斯频频赢马，暂时形势时是方嘉柏以两场头马领先廖康铭，战况紧凑。

昨日廖康铭处理完廐务后，便与副练黄裕亨一起前往车公庙拜神。今次赛事廖厩手握重兵，其中第九场四岁马经典系列赛次关千八米香港经典杯，派出「晒冷」、「白鹭金刚」及「一生好彩」，祈求力争佳绩，

翻查数据，廖康铭自二月八日赢「幸运奇兵」后，已经有五次赛马日守斋，暂时被方嘉柏及希斯过头，难怪廖康铭买个巨型大风车，拜神求转运。

