Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖康铭执大风车求转运

马圈快讯
更新时间：14:54 2026-02-28 HKT
发布时间：14:54 2026-02-28 HKT

今季开局甚靓的廖康铭，原本一直独领群雄，被外界睇好今届有力冲击冠军练马师宝座；不过近期方嘉柏和希斯频频赢马，暂时形势时是方嘉柏以两场头马领先廖康铭，战况紧凑。

昨日廖康铭处理完廐务后，便与副练黄裕亨一起前往车公庙拜神。今次赛事廖厩手握重兵，其中第九场四岁马经典系列赛次关千八米香港经典杯，派出「晒冷」、「白鹭金刚」及「一生好彩」，祈求力争佳绩，

翻查数据，廖康铭自二月八日赢「幸运奇兵」后，已经有五次赛马日守斋，暂时被方嘉柏及希斯过头，难怪廖康铭买个巨型大风车，拜神求转运。

按图睇有关相片：

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
2026-02-27 13:03 HKT
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
10小时前
坚尼地城临海新地标KENNEDY BAY海嵎即将登场 3分钟接驳港铁 坐拥中西区名校网
地产资讯
2026-02-27 13:00 HKT
01:00
深水埗嫖客晕倒死亡 揭妓女藏吸毒工具被捕
突发
4小时前
01:15
伊朗局势︱美国以色列发动空袭 伊朗官员：德黑兰正筹备「毁灭性」报复︱不断更新
即时国际
13分钟前
占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行｜Juicy叮
占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行｜Juicy叮
时事热话
5小时前
前TVB「楼后」离港生活自爆对一人有亏欠 放下花旦面子学新事物 进驻豪宅环境清幽：唔想出街
前TVB「楼后」离港生活自爆对一人有亏欠 放下花旦面子学新事物 进驻豪宅环境清幽：唔想出街
影视圈
7小时前
长者餐饮优惠2026｜46大连锁酒楼/快餐/放题 乐悠咭、长者咭折扣！大家乐/太兴/利东/牛大人
长者餐饮优惠2026｜46大连锁酒楼/快餐/放题 乐悠咭、长者咭折扣！大家乐/太兴/利东/牛大人
饮食
5小时前
涩谷撞台女童 | 撞人女子疑现身回应 辩称赶时间 没勇气自首
01:23
涩谷撞台女童 | 撞人女子疑现身回应 辩称赶时间 没勇气自首
即时国际
4小时前