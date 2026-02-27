Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港赛马会首度派队参战2026年识价杯

更新时间：18:25 2026-02-27 HKT
香港赛马会（马会）今天欣然宣布，确定将首次派出代表队竞逐于8月8日（星期六）在英国雅士谷马场举行的2026年杜拜免税店识价杯，在全球赛马领域迈出极具意义的一步。这项享誉全球的顶级骑师赛今年举办至第二十五届，将首次列为全球汇合彩池赛事，进一步提升此赛的国际吸引力。

「香港赛马会队」将取代去年参赛的「亚洲队」，首次亮相识价杯，由三名香港持牌骑师组成，并将由何泽尧担任队长。何泽尧是香港赛马会见习骑师学校的毕业生，曾与三度荣膺香港马王的殿堂级佳驷「金鎗六十」合作无间，携手取得二十六胜，包括摘下十项一级赛冠军。

何泽尧曾于2019年代表「世界队」出战识价杯，伙拍「暗夜力量」攻下识价杯一哩让赛，协助该队夺得该届赛事的总冠军。他今次以队长身分再战识价杯，再一次在国际舞台上展现香港在培育本地骑师方面的质素及专业水平。

香港赛马会赛马事务执行总监夏定安表示：「香港赛马会很高兴能够派出本身的代表队参加今年在雅士谷举行的第二十五届识价杯，尤其是香港赛马会队队长何泽尧出身自马会在香港创立的见习骑师学校，不但已晋身世界级骑师之列，也是前香港马王『金鎗六十』的最佳拍档。今次由香港持牌骑师首度组队参赛，印证了本港星级骑师阵容庞大，也反映了马会一直以来致力推动全球顶级赛马赛事的发展。」

「我们也很高兴看到今届识价杯将首度列为全球汇合彩池赛事，我们香港方面十分期待。」

全球汇合彩池开办至今已踏入第八个年头，目前由超过二十个国际博彩合作伙伴协作组成由马会营运的全球单一彩池；而这次纳入全球汇合彩池也是识价杯的一项重大发展。全球汇合彩池透过集合世界各地的参与，持续提供庞大的彩池及具吸引力的彩金，也为全球各顶尖赛马日带来无可比拟的广大国际投注群。

2026年识价杯将上演六场赛事，今届赛事将再次云集来自全球各地的顶尖骑师，届时「香港赛马会队」将与既有的「英国及爱尔兰队」、「女子队」及「世界队」同场较量。

香港赛马会是次派队参赛，反映马会一直致力提升本身作为全球领先赛马枢纽的地位，同时也努力促进国际交流，以及在国际马坛的重要舞台上展现香港赛马的世界级水准。
 

