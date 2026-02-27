Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

希威森「逍遥人生」「超风速」

马圈快讯
更新时间：17:57 2026-02-27 HKT
发布时间：17:57 2026-02-27 HKT

刚周三谷战，希威森策骑沈厩「好节拍」爆冷赢马，打破之前六个赛日未胜的闷局；周日沙田赛事，他将有八匹坐骑，骑者坦言希望继续取得佳绩，毋须再等多天才再赢马，其中「逍遥人生」和「超风速」两驹近绩良好，如今出战合适路程，将是争胜分子。

逍遥人生有力再捷

「逍遥人生」前仗在田草千二米走入冷位，上场再跑同程迅即赢马补中。
「逍遥人生」前仗在田草千二米走入冷位，上场再跑同程迅即赢马补中。

沈厩「逍遥人生」前仗在田草千二米走入冷位，上场再跑同程迅即赢马补中，周日此驹继续进攻该程比赛，希威森说:「『逍遥人生』最近进度明显，上场顺利击败对手赢马，而且跑第二的『贤者威枫』和跑第三的『醒目高球』，再出分别跑第二和赢马，反映其赢马赛绩良好，如今此驹再战赢马路程，赛前操练快跳和试闸做足，当然希望继续争取成绩，何况牠负一三零磅尚非太重，排在二档亦有利进取，『逍遥人生』有足够条件再捷。」

超风速状态勇锐

「超风速」最近两度在田草千四米上名。
「超风速」最近两度在田草千四米上名。

桂厩「超风速」最近两度在田草千四米上名，今仗改由希威森主辔，他说:「季初我曾策骑此驹出赛，所以对其有一定认识，即使今仗排在不利的十三档，但马儿目前状态勇锐，加上本身速度足够，所以理应在起步后，仍有机会进占前列有利位置，以最合适的方式争取成绩，即使今场赛事出马满额，但实正具同程赛绩对手不多，希望『超风速』把握机会，赢回一场头马。」

最后，希威森表示「包装战仕」长途马照例慢热，但牠初出一役已所负不远，跑过两场之后，刚战在千八米只落后头马个多马位过终点，演出正在进步中，近期此驹操练正常，早前更遣往试千六米闸，全力催谷其状态，周日此驹增程跑二千米，按其阵上走势，应该可以胜任，即使同场对手实力甚强，但仍有机会走入前列位置归来。

文杰

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
5小时前
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
生活百科
2026-02-26 13:25 HKT
消防员涉趁女网友醉酒强奸 陪审团裁定强奸罪成 3.30求情及判刑
01:37
消防员涉趁女网友醉酒强奸 陪审团裁定强奸罪成 3.30求情及判刑
社会
7小时前
坚尼地城临海新地标KENNEDY BAY海嵎即将登场 3分钟接驳港铁 坐拥中西区名校网
地产资讯
5小时前
石湖风下周或袭港？
石湖风下周袭港？若达一条件或现身 可致狂风暴雨 最高风速达过百公里
社会
3小时前
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影视圈
3小时前
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
生活百科
2026-02-26 15:46 HKT
抱怨阿妈狮子开大口收家用 网上流传按月薪百份比上缴 网民因一事反对轰不公平｜Juicy叮
抱怨阿妈狮子开大口收家用 网上流传按月薪百份比上缴 网民因一事反对轰不公平｜Juicy叮
时事热话
5小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
2026-02-25 19:30 HKT