希威森「逍遥人生」「超风速」

刚周三谷战，希威森策骑沈厩「好节拍」爆冷赢马，打破之前六个赛日未胜的闷局；周日沙田赛事，他将有八匹坐骑，骑者坦言希望继续取得佳绩，毋须再等多天才再赢马，其中「逍遥人生」和「超风速」两驹近绩良好，如今出战合适路程，将是争胜分子。

逍遥人生有力再捷

「逍遥人生」前仗在田草千二米走入冷位，上场再跑同程迅即赢马补中。

沈厩「逍遥人生」前仗在田草千二米走入冷位，上场再跑同程迅即赢马补中，周日此驹继续进攻该程比赛，希威森说:「『逍遥人生』最近进度明显，上场顺利击败对手赢马，而且跑第二的『贤者威枫』和跑第三的『醒目高球』，再出分别跑第二和赢马，反映其赢马赛绩良好，如今此驹再战赢马路程，赛前操练快跳和试闸做足，当然希望继续争取成绩，何况牠负一三零磅尚非太重，排在二档亦有利进取，『逍遥人生』有足够条件再捷。」

超风速状态勇锐

「超风速」最近两度在田草千四米上名。

桂厩「超风速」最近两度在田草千四米上名，今仗改由希威森主辔，他说:「季初我曾策骑此驹出赛，所以对其有一定认识，即使今仗排在不利的十三档，但马儿目前状态勇锐，加上本身速度足够，所以理应在起步后，仍有机会进占前列有利位置，以最合适的方式争取成绩，即使今场赛事出马满额，但实正具同程赛绩对手不多，希望『超风速』把握机会，赢回一场头马。」

最后，希威森表示「包装战仕」长途马照例慢热，但牠初出一役已所负不远，跑过两场之后，刚战在千八米只落后头马个多马位过终点，演出正在进步中，近期此驹操练正常，早前更遣往试千六米闸，全力催谷其状态，周日此驹增程跑二千米，按其阵上走势，应该可以胜任，即使同场对手实力甚强，但仍有机会走入前列位置归来。

文杰