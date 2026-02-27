Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

潘顿深信「遨游气泡」可回勇再度挑战「浪漫勇士」

马圈快讯
更新时间：17:22 2026-02-27 HKT
发布时间：17:22 2026-02-27 HKT

潘顿将于周日（3月1日）继续为「遨游气泡」执缰，在沙田出战总奖金高达一千三百万港元的花旗银行香港金杯（2000米一级赛），届时将再次与「浪漫勇士」一较高下。这位冠军级骑师表示，「遨游气泡」上仗在三冠大赛首关董事杯（1600米一级赛）的表现较为令人失望，实属情有可原。

由姚本辉训练的「遨游气泡」上季凭精彩演出荣登三冠王宝座，但这匹七岁佳驷上月角逐总奖金高达一千三百万港元的董事杯时未能对头马「浪漫勇士」构成真正威胁，只得季军，失去卫冕三冠王的机会。

潘顿表示，「遨游气泡」上仗未能交出应有水准实在不足为据。

他说：「我认为我们可以忘记马儿上仗的表现。牠于出闸时滑倒，因而失去平衡及信心。马儿上仗全程始终感到不自在，也未能重拾步韵，令牠的心情有点受到影响。牠的走势不如以往般出色，显然未有发挥出最佳水准。」这名澳洲好手曾于去年12月伙拍「遨游气泡」以漂亮姿态扬威浪琴香港一哩锦标（1600米一级赛）。

然而，潘顿仍对周日扬威这项三冠大赛次关赛事的机会感到乐观，认为「遨游气泡」可为沈集成麾下的星级佳驷「浪漫勇士」带来更大挑战。

他说：「自上仗后，马儿的试闸表现非常好。我能感受到马儿的动作再次变得十分流畅，而且我们都知道牠能应付2000米途程。」

「今仗参赛马不多，因此十分讲求战术部署，而档位也很重要。不过我觉得我们有希望反胜『浪漫勇士』。」

能征惯战的超级佳驷「浪漫勇士」已有超过两年未曾在香港落败，而牠在擅长的2000米途程上更是战绩彪炳，迄今在港取得十二冠一亚的骄人成绩。
姚本辉也认同潘顿的看法。「遨游气泡」于2月20日试闸时于领先后保持佳势，最终力压「浪漫勇士」率先冲线，表现令姚本辉大感满意。

「浪漫勇士」已有超过两年未曾在香港落败，周日将力争取得在港第十三次于2000米赛事取胜。
「浪漫勇士」已有超过两年未曾在香港落败，周日将力争取得在港第十三次于2000米赛事取胜。

这位2019/2020年度马季的香港冠军练马师说：「马儿上次试闸的表现出色，依然展示出佳态。」

「『遨游气泡』十分容易训练，从未出错。马儿的演出十分准绳，相信牠会再次交出好表现，但我们都知道今仗会是个大考验。」

今届花旗银行香港金杯共有六驹角逐，父系出自「遥远星空」的「遨游气泡」将自最外的第六档起步，而「浪漫勇士」则由第四档出闸。其余的参赛马分别是「安骋」（第一档）、「美丽同享」（第二档）、「天将龙驹」（第三档）及「祝愿」（第五档）。

本周日（3月1日）沙田合共编排十一场赛事，头场第四班花旗银行CITI WEALTH让赛（1800米）将于下午十二时三十分开跑，而总奖金高达一千三百万港元的花旗银行香港金杯（2000米一级赛）将于下午三时三十五分开跑。当天另一场焦点赛事香港经典杯（1800米）则会于下午四时四十五分开跑，总奖金同样高达一千三百万港元。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
5小时前
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
生活百科
2026-02-26 13:25 HKT
消防员涉趁女网友醉酒强奸 陪审团裁定强奸罪成 3.30求情及判刑
01:37
消防员涉趁女网友醉酒强奸 陪审团裁定强奸罪成 3.30求情及判刑
社会
7小时前
坚尼地城临海新地标KENNEDY BAY海嵎即将登场 3分钟接驳港铁 坐拥中西区名校网
地产资讯
5小时前
石湖风下周或袭港？
石湖风下周袭港？若达一条件或现身 可致狂风暴雨 最高风速达过百公里
社会
3小时前
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影视圈
3小时前
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
生活百科
2026-02-26 15:46 HKT
抱怨阿妈狮子开大口收家用 网上流传按月薪百份比上缴 网民因一事反对轰不公平｜Juicy叮
抱怨阿妈狮子开大口收家用 网上流传按月薪百份比上缴 网民因一事反对轰不公平｜Juicy叮
时事热话
5小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
2026-02-25 19:30 HKT