潘顿深信「遨游气泡」可回勇再度挑战「浪漫勇士」

潘顿将于周日（3月1日）继续为「遨游气泡」执缰，在沙田出战总奖金高达一千三百万港元的花旗银行香港金杯（2000米一级赛），届时将再次与「浪漫勇士」一较高下。这位冠军级骑师表示，「遨游气泡」上仗在三冠大赛首关董事杯（1600米一级赛）的表现较为令人失望，实属情有可原。

由姚本辉训练的「遨游气泡」上季凭精彩演出荣登三冠王宝座，但这匹七岁佳驷上月角逐总奖金高达一千三百万港元的董事杯时未能对头马「浪漫勇士」构成真正威胁，只得季军，失去卫冕三冠王的机会。

潘顿表示，「遨游气泡」上仗未能交出应有水准实在不足为据。

他说：「我认为我们可以忘记马儿上仗的表现。牠于出闸时滑倒，因而失去平衡及信心。马儿上仗全程始终感到不自在，也未能重拾步韵，令牠的心情有点受到影响。牠的走势不如以往般出色，显然未有发挥出最佳水准。」这名澳洲好手曾于去年12月伙拍「遨游气泡」以漂亮姿态扬威浪琴香港一哩锦标（1600米一级赛）。

然而，潘顿仍对周日扬威这项三冠大赛次关赛事的机会感到乐观，认为「遨游气泡」可为沈集成麾下的星级佳驷「浪漫勇士」带来更大挑战。

他说：「自上仗后，马儿的试闸表现非常好。我能感受到马儿的动作再次变得十分流畅，而且我们都知道牠能应付2000米途程。」

「今仗参赛马不多，因此十分讲求战术部署，而档位也很重要。不过我觉得我们有希望反胜『浪漫勇士』。」

能征惯战的超级佳驷「浪漫勇士」已有超过两年未曾在香港落败，而牠在擅长的2000米途程上更是战绩彪炳，迄今在港取得十二冠一亚的骄人成绩。

姚本辉也认同潘顿的看法。「遨游气泡」于2月20日试闸时于领先后保持佳势，最终力压「浪漫勇士」率先冲线，表现令姚本辉大感满意。

「浪漫勇士」已有超过两年未曾在香港落败，周日将力争取得在港第十三次于2000米赛事取胜。

这位2019/2020年度马季的香港冠军练马师说：「马儿上次试闸的表现出色，依然展示出佳态。」

「『遨游气泡』十分容易训练，从未出错。马儿的演出十分准绳，相信牠会再次交出好表现，但我们都知道今仗会是个大考验。」

今届花旗银行香港金杯共有六驹角逐，父系出自「遥远星空」的「遨游气泡」将自最外的第六档起步，而「浪漫勇士」则由第四档出闸。其余的参赛马分别是「安骋」（第一档）、「美丽同享」（第二档）、「天将龙驹」（第三档）及「祝愿」（第五档）。

本周日（3月1日）沙田合共编排十一场赛事，头场第四班花旗银行CITI WEALTH让赛（1800米）将于下午十二时三十分开跑，而总奖金高达一千三百万港元的花旗银行香港金杯（2000米一级赛）将于下午三时三十五分开跑。当天另一场焦点赛事香港经典杯（1800米）则会于下午四时四十五分开跑，总奖金同样高达一千三百万港元。