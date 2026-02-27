郭富城新力军「舞林盛宴」
更新时间：14:40 2026-02-27 HKT
发布时间：14:40 2026-02-27 HKT
发布时间：14:40 2026-02-27 HKT
不少演艺名人都热爱赛马，部分更加是马主，如天王郭富城、谭校长谭咏麟、方力申、大美人李嘉欣等。马会日前公布，郭富城的「舞林」系阵营将添新力军，马儿的名字叫「舞林盛宴」，是三岁澳洲自购新马，交由其好友方嘉柏主理。
郭富城目前养有三驹，分别是「舞林密码」、「舞林宝典」及「舞林盛宴」，前两驹为城城带来合共六场头马，在竞争激烈的香港赛马环境中，已经非常不错，可见城城的养马运甚佳。
陈嘉甜
