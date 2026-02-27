韦达近期搏杀手风麻麻，自元旦日以「韦金主」赢紧后一直守斋，见惯风浪的韦达紧守岗位，一如以往每朝戎装操马，没见半点松懈，日前他在其社交平台分享他骑上马背操马的镜头视觉。

人生有高高低低，韦达都希望可以尽快打破闷局，周日沙田赛事，虽然头场四班千八米「蜜蜜送」在港开斋一仗，马主岑健龙当时出外公干不在港，此马今场由好手麦文坚主辔，或有力交出好成绩，让岑健龙补拉头马。

陈嘉甜