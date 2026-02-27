巫显东再为蔡约翰建功
更新时间：14:20 2026-02-27 HKT
发布时间：14:20 2026-02-27 HKT
发布时间：14:20 2026-02-27 HKT
周日对于本地骑师巫显东来说，是重要的一天，因为他将首次策马参与一级赛。周日沙田赛事，第七场是一级赛香港金杯，巫显东将策骑「天将龙驹」上阵。巫显东将于下季迎来在港从骑生涯的第十年，今次能策马挑战一级赛，对于骑者来说相信是难忘的经验。
同日巫显东还会在第三场策骑十三届冠军练马师蔡约翰旗下的「心爱的」，骑练继去年五月十八日的「波尔多」后再度合作, 且看能否为蔡神仙㩦手建功。
陈嘉甜
