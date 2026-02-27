Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巫显东再为蔡约翰建功

马圈快讯
更新时间：14:20 2026-02-27 HKT
发布时间：14:20 2026-02-27 HKT

周日对于本地骑师巫显东来说，是重要的一天，因为他将首次策马参与一级赛。周日沙田赛事，第七场是一级赛香港金杯，巫显东将策骑「天将龙驹」上阵。巫显东将于下季迎来在港从骑生涯的第十年，今次能策马挑战一级赛，对于骑者来说相信是难忘的经验。

同日巫显东还会在第三场策骑十三届冠军练马师蔡约翰旗下的「心爱的」，骑练继去年五月十八日的「波尔多」后再度合作, 且看能否为蔡神仙㩦手建功。

陈嘉甜

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
生活百科
2026-02-26 13:25 HKT
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影视圈
6小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
坚尼地城临海新地标KENNEDY BAY海嵎即将登场 3分钟接驳港铁 坐拥中西区名校网
地产资讯
2小时前
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
生活百科
2026-02-26 15:46 HKT
消防员涉趁女网友醉酒强奸 陪审团裁定强奸罪成 3.30求情及判刑
消防员涉趁女网友醉酒强奸 陪审团裁定强奸罪成 3.30求情及判刑
社会
3小时前
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
影视圈
21小时前
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
2026-02-25 19:30 HKT
流浮山村牌坊混战│酒楼春茗女伴积怨引发争执推撞 警方反黑组拉3人
01:00
流浮山村牌坊混战│酒楼春茗女伴积怨引发争执推撞 警方反黑组拉3人
突发
5小时前