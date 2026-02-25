Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场密探048｜「幸运传承」弘仔升格

马圈快讯
更新时间：19:16 2026-02-25 HKT
发布时间：19:16 2026-02-25 HKT

今晚快活谷头场五班千二米，见习骑师黄智弘策骑方嘉柏马房的「幸运传承」赢得在港第七十场头马，正式升格为大师傅，由下次赛事开始上阵时获减三磅。

今场赛事之后，马会随即举行毕业仪式，马会赛马事务执行总监夏定安向其颁赠纪念品，黄智弘的父母亦在场祝贺。

方厩见习生黄智弘凭「幸运传承」胜出，升格成为大师傅。马主张素玲丈夫梁启徽表示，十分开心此马成为黄智弘的毕业马，此马今仗负轻磅有利。

黄智弘说:「我用了三年多的时间毕业成为大师傅，我十分多谢马会多年来的栽培，以及骑术学校、恩师方嘉柏和我的家人支持等，所有帮忙过我的人。我策骑初时，有许多不足之处，引起许多批评，我接受批评，努力改进，例如我缰绳拿捏有改善的空间，我会不断改进，希望升做大师傅后，仍然可以站稳住脚，获得足够支持。」

