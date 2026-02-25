「小鸟天堂」力争再下一城 扬威香港经典杯

「小鸟天堂」为备战周日（3月1日）举行的香港经典杯（1800米），于周二（2月24日）清晨在沙田进行快操，表现让鞍上人何泽尧大感满意。



本周日沙田马场将举行两项焦点大赛，分别是总奖金均高达一千三百万港元的花旗银行香港金杯（2000米一级赛）及四岁马经典赛事系列次关香港经典杯。四岁马经典赛事系列共设三关赛事，重头戏为尾关第一百四十九届宝马香港打吡大赛（2000米），定于3月22日隆重上演，总奖金高达二千六百万港元。



顶尖本地培育骑师何泽尧曾伙拍「金鎗六十」（2020年）及「新力高升」（2023年）两度扬威香港经典杯。他说：「我对马儿（『小鸟天堂』）很满意，牠感觉良好。马儿已准备就绪，而我也一样，我们都很期待今仗。」



「小鸟天堂」上仗于2月1日竞逐四岁马经典赛事系列首关香港经典一哩赛（1600米），直路上克服阻滞后交出强劲走势，最终以两个马位之先胜出该项总奖金高达一千三百万港元的赛事，为练马师丁冠豪赢得从练以来最重要的胜仗。



谈及「小鸟天堂」在余下两关赛事须持续增程角逐时，何泽尧说：「就算是2000米也不成问题。马儿晨操时非常温顺，完全不会带来麻烦。」



迄今九战六胜的「小鸟天堂」昨晨与厩侣「劲爽」在沙田进行拍跳，缔速52.7秒（分段时间28.3秒、24.4秒）。



倘若「小鸟天堂」能于周日扬威香港经典杯，便有机会追随两匹名驹「佳龙驹」（2017年）及「金鎗六十」（2020年）的步伐，包办四岁马经典赛事系列全部三关赛事的冠军。

倘若「小鸟天堂」(图) 能于周日扬威香港经典杯，便有机会追随两匹名驹「佳龙驹」（2017年）及「金鎗六十」（2020年）的步伐，包办四岁马经典赛事系列全部三关赛事的冠军。



另一方面，马会早前公布莫雷拉将重返香港策骑，出任方嘉柏马房的主帅。方嘉柏于周二（2月24日）早上在沙田露面时笑逐颜开。



莫雷拉曾四度荣膺香港冠军骑师（2014/2015、2015/2016、2016/2017及2020/2021年度马季），在港已赢得一千二百三十五场头马，包括于2021年策骑方嘉柏麾下的「达心星」胜出宝马香港打吡大赛。



方嘉柏表示：「我非常高兴这件事（莫雷拉回港策骑）即将成真。他将于4月首周开始上阵，而能够邀得他重回这里策骑，对香港赛马来说实在是个好消息。我非常高兴他会担任我的马房主帅。」

方嘉柏表示：「我非常高兴这件事（莫雷拉回港策骑）即将成真。他将于4月首周开始上阵，而能够邀得他重回这里策骑，对香港赛马来说实在是个好消息。我非常高兴他会担任我的马房主帅。」



「最重要是希望我们能共创一些美好时光，也希望能携手赢得很多比赛。我相信马迷们也很高兴他回到这里。」



方嘉柏目前以三十六场头马暂居练马师榜榜首。他将于今晚（2月25日星期三）的跑马地赛事合共派出七驹上阵，当中三岁马「好好恋爱」（132磅）将角逐第三班湾仔峡让赛第二组（1200米）。



方嘉柏说：「马儿来港后各仗均角逐1000（米）途程，对于一匹首季在港上阵的赛驹来说，牠的表现相当不俗。可惜牠抽得不利档位（第九档），所以我需要仔细研究速势走位图后，才决定让牠居前或留后竞跑，毕竟牠的跑法颇为灵活。」



「马儿状态甚佳。牠已准备好再次上阵，而从牠近期的表现来看，牠在此赛应具竞争力。」



本周三（2月25日）晚上跑马地合共编排九场赛事，头场第五班宝云让赛（1200米）将于晚上六时四十分开跑。