独家猛料│周俊乐再为未来外父爱驹争三连捷
更新时间：19:31 2026-02-24 HKT
发布时间：19:31 2026-02-24 HKT
昨晚「翠儿威威」马主陈桥森与好友「会当凌」团体马主钟一帆和潘子聪医生等，在火炭中式酒楼设庆功宴和巫伟杰马房开年饭，慰劳功臣巫伟杰以及为以上两驹赢马的骑师周俊乐。巫伟杰也多谢马主朋友们的支持，希望「翠儿威威」和「会当凌」再有好成绩，以报答马主力撑。
明晚谷草上演马年首场谷草夜赛，周俊乐的女友陈翠盈和未来外父陈桥森均有马出赛，分别是陈桥森的「翠儿威威」（第六场）及陈氏父女的团体马「沙井之友」（第九场）。
其中「翠儿威威」近两战均打叠赢马，在巫伟杰的训练下表现愈来愈进步，周俊乐骑惯骑熟，对马性了如指掌，有力为未来外父的爱驹争取三连捷。
陈嘉甜
