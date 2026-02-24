Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

艾兆礼「太子」「好精神」

更新时间：18:12 2026-02-24
发布时间：18:12 2026-02-24

踏入二六年之后，艾兆礼至今已赢出十六场头马，并进占骑师龙虎榜第三名，气势锐不可当。明晚跑马地夜赛，艾兆礼仅有四匹坐骑列阵，可是贵精不贵多，牠们大部分都近绩良好，有机会继续取得佳绩。艾兆礼今晨表示，「太子」和「好精神」两驹在最合适的路程上阵，皆具争胜机会。

太子争取首捷

「太子」最近在艾兆礼胯下两度上名。
「太子」最近在艾兆礼胯下两度上名。

伍厩「太子」最近在艾兆礼胯下两度上名，包括前仗落后头马「粤港资驹」得亚军，今次「太子」重配艾兆礼，出战尾场三班千二米，骑者分析说：「现年四岁的『太子』早便应该赢马，可是经常际遇欠佳，例如前仗便排在十档起步，力拼之下只跑第二名；上仗排位更差，直接令牠未能发挥实力。今次牠排七档，即使并非最好，但总算不是最差，希望同场几匹快马能够如预期般前领，令步速扯快，好使其早段轻松跟随，待至直路阶段上前挑战，便有力争取在港首场头马。」

好精神演出准绳

「好精神」最近两场在谷草千二米跑第三名名。
「好精神」最近两场在谷草千二米跑第三名名。

叶厩「好精神」最近两场在谷草千二米跑第三名，如今再跑同程，艾兆礼分析说：「『好精神』近期演出准绳，上仗牠在早段和转弯时受碰撞，即使情况并不严重，但恢复走势后，前领马已经抛离对手，早已奠定了胜局。今次牠再跑同程，负磅不重，兼且排在三档起步，将会是另一个争胜机会，即使今场对手实力不弱，但是『好精神』若能跑出水准，就有望再次走入前列，甚至击败对手赢马。」

对于今季易主后，先后赢出两场头马的「非惟侥幸」，艾兆礼表示此驹在姚本辉的训练之下，状态长期见好，加上本身的主动跑法适合谷战，起步后往往能守在好位竞跑，所以便能接连取得佳绩。今次跑曾胜的谷草千八米，希望继续发挥出实力，再次走入前列。

文杰

