田泰安「金牌活力」「超胜无敌」

田泰安将于周三晚赛后离港前赴杜拜，以便在周六策骑「升泷驹」出战美丹马场「超级星期六」赛马日的三级赛北风锦标；在远征前一战，骑者当然希望能够赢马以壮行色，周三晚其七匹坐骑之中，以「金牌活力」和「超胜无敌」两驹最具争胜机会。

金牌活力有力再捷

「金牌活力」上仗转桂厩后初出，即在谷草千二米赢马。

「金牌活力」上仗转桂厩后初出，即在谷草千二米赢马，相隔两个星期后，周三晚出战第八场三班同程赛事，田泰安说：「『金牌活力』转投桂厩后，操练工夫由头做起并取得良好效果，状态逐渐回勇，上仗在最正宗路程击败对手赢马，表现出色；今战此驹再跑同程，较上仗多负四磅，应不会构成太大影响，何况跑过一仗之后，其状态较之前更勇，同场对手实力相若，计落应有条件再捷。」

超胜无敌争取首捷

「超胜无敌」周三晚回师唯一上名途程。

列阵第七场三班一哩的游厩「超胜无敌」，上仗尝试缩程跑谷草千二米，但未竟全功；周三晚回师唯一上名途程，田泰安直言有寄望：「『超胜无敌』演出稳定，即使落败亦所负不远，可是一直与头马无缘；上仗牠转场及缩程，希望迎来突破，但仅跑得接近而未能赢马，如今转战谷草一哩，希望能有更佳发挥，争取其在港首场头马。」

