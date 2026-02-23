何婉盈表示「让爱高飞」退役后去法国

出争周三晚谷草头场的郑厩「让爱高飞」，现时已九岁，跑埋今季便退役，此匹老黄忠今季初出即在沙田爆冷赢马，可见郑俊伟保养此马得宜。马主许坤华受访时曾经表示，其太太（叶思贝）及其他团体成员包括何婉盈均十分爱锡「让爱高飞」，加上一班爱马女士协会成员都很爱马，他们最大的心愿是「让爱高飞」可以开心地竞赛，健康地退役。

「让爱高飞」(图) 今季初出即在沙田爆冷赢马，可见郑俊伟保养此马得宜。

何婉盈表示马主们会让「让爱高飞」退役后运往马会Restart其中一个再培训合作伙伴，法国的Champs Legacy。

「让爱高飞」跑完今季便退役，本报记者访问马主之一何婉盈有关马儿之后的动向，何婉盈说：「我们一定会养到『让爱高飞』终老，马会的退役计划Restart慨念很好，我询问过团体主理人许生（许坤华）的意见，我们会让该驹退役后运往马会Restart其中一个再培训合作伙伴法国的Champs Legacy，后者是由香港马主黎嘉豪（Alan）创办，我希望『让爱高飞』可以享受法国退役生活。」

