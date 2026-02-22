Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场浮世绘│踏入马年 伍鹏志例牌「友莹」

更新时间：18:20 2026-02-22 HKT
发布时间：18:20 2026-02-22 HKT

年初三贺岁赛事，伍鹏志凭友莹马主团体旗下的「友莹仁」打响马年头炮；至今日年初六赛事，练者则于第六场替同系马「友莹亮」建功，此马在潘顿胯下以2.9倍大热取胜，练者季内暂取得十七场头马。

赛后马主杨毅说：「今仗『友莹亮』跑千四米排十一档起步，赛前我都有些少担心，但潘顿向我表示马儿有进步，结果顺利克服不利的排档取胜。我希望此马稍后升上三班也能保持进度，再次交出理想成绩。」
 

