希斯「荣利双收」「都灵冠星」

马圈快讯
更新时间：17:50 2026-02-21 HKT
发布时间：17:50 2026-02-21 HKT

明日沙田赛事的焦点，当然是马王「嘉应高升」能否顺利卫冕一级赛女皇银禧纪念杯，并且刷新纪录，成为香港赛马史上首匹连胜十八场的赛驹，练马师希斯扬言，对「喜应高升」再下一城充满信心，除了该驹之外，今战两匹新胜而临的「荣利双收」和「都灵冠星」仍具争胜机会。

荣利双收有力再捷

「荣利双收」早前增程跑中距离，可是演出未见再进，上场遂回师曾上名的田草千四米，结果在骑师班德礼胯下轻易赢出在港首场头马，明日此驹原装配搭再跑同程，练者说:「『荣利双收』向来演出水准稳定，每次出赛都能够拼得接近，但以目前进度，还是以田草千四米最合脚法，所以上场再跑该路程，在骑师班德礼的出色留放下赢出头马，赛后此驹操练正常，状态仍然维持在赢马时水准，今次此驹再跑同程，倘若能够克服重磅，便有机会再捷。」

都灵冠星再赢一场

「都灵冠星」于去年十一月中才首度登场，可是刚战第四次上阵，便能够赢出头马，明日此驹列阵第七场四班千四米，希斯说:「『都灵冠星』适应环境甚快，初出一役已跑得接近，最近马儿跑更合适的千四米，前仗力拼得亚军，上场再出即补中，而且当时排在十四位，可见赢马难度甚高，从中亦显示其良好质素，相隔将近一个月后，今次『都灵冠星』再上战阵，最大的障碍将是牠需负一三五磅重磅，毕竟牠的身型并非特别壮硕，但倘若临场能够克服，此驹将有力再赢一场。」

对于角逐女皇银禧纪念杯卫冕战的马王「嘉应高升」，希斯表示跟上季赢出此赛时比较，马儿明显更强壮，战斗力更强，我们对其亦有更深切的了解，部署上更得心应手，即使今场多匹对手是千四专家，但『嘉应高升』曾以佳势赢出此程，加上今赛是跑平磅，形势较为有利，所以大有机会再次奏凯而回。

文杰

