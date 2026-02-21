香港赛马会悼念前行政总裁韦敬诚将军

香港赛马会前行政总裁韦敬诚将军（Major General Guy Watkins）于近日与世长辞，本会同仁深表哀痛，并向其家属致以深切慰问。



韦敬诚将军于1986年至1996年期间出任本会行政总裁，任内贡献卓著，为马会的发展担当重要角色；而其具亲和力及远见的领导风格，将长留人们心中。

在韦将军领导下，本会达成多项重要里程碑，其中包括于1988年创办的香港邀请杯，是香港赛马首项国际赛事。赛事其后更名为香港杯，成功让香港在国际赛马舞台上占一席位，并为今天蜚声国际的香港国际赛事奠定基础。



为扩展赛马运动，韦将军在任内推动了跑马地马场于1993年至1995年推行的大型翻新工程，打造出座落香港心脏地带、吸引众多本地及海外观众拜访的标志性马场。工程将原有的两条跑道合并扩阔，以便容纳更多马匹参赛，从而提升赛事的质素，让比赛更具竞争性、更可观和刺激。



此外，韦将军经常与中国内地体育官员交流，分享赛马对香港社会创造的经济及社会价值，以及为市民提供多采多姿的马场娱乐体验。为进一步推广马术运动，马会亦在其任内开办位于屯门及鲤鱼门的两间公众骑术学校，并更新双鱼河马术中心设施。



同时，马会在慈善及社区方面亦作出重大贡献，包括支持兴建于1991年正式开学的香港科技大学，以协助本地科技创新发展，推动经济转型。韦将军于早期获委任为大学校董，在院校发展及规划中担当重要角色。



因应马会慈善事务的性质、规模和范围随著时代变迁不断发展，马会于1993年成立香港赛马会慈善信托基金，以统筹及管理善款捐助工作，致力改善港人生活质素。今天，马会慈善信托基金已成为亚洲最大的慈善捐助机构，并位列世界前列。

为进一步体现对本地体育发展的承诺，马会捐助重建香港大球场并于1994年重新启用，让其成为可举办国际盛事的现代化设施。翌年，热爱高尔夫球的韦将军亦见证了赛马会滘西洲公众高尔夫球场的开幕，让不同年龄人士均有机会接触及享受高球的乐趣。此外，马会亦捐助兴建香港公园及重建九龙公园，于闹市中增添宁静舒适的休憩空间及康乐设施。

韦将军最后一次访港是在 2024 年 12 月，获马会邀请出席香港国际赛事，其间他亦参观了由马会慈善信托基金捐助兴建的香港故宫文化博物馆。他盛赞香港赛马已达至世界级水平，并对马会在他退休后，在慈善及社区贡献方面取得的成就深感欣慰。然而，这一切均建基于他及其他马会领袖尽心竭力奠定的坚实基础之上。



一众曾经与韦将军共事的马会员工都不会忘记他专注而灵活的处事能力，以及他对团队始终如一的信任与支持，鼓励大家迎难而上，秉持致力建设更美好社会的宗旨，服务香港。