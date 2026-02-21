Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「紫荆盛势」被验出血液含有利多卡因

马圈快讯
更新时间：13:55 2026-02-21 HKT
发布时间：13:55 2026-02-21 HKT

「紫荆盛势」（K478）- 2026年1月11日 沙田赛事 (第十一场)
 
首席受薪董事方显韬发出通告如下：
 
竞赛董事小组接获香港赛马会赛事化验所通知，表示于2026年1月11日星期日沙田赛事第十一场赤柱峡让赛中跑获第二名的「紫荆盛势 」（K478），其赛后血液样本经检验后，验出含有利多卡因（Lidocaine）。其后，该样本的预留部分送往由法国赛马化验所 (Laboratoire des Courses Hippiques France) 进行确证化验，也证实样本含有利多卡因。
 
「紫荆盛势」的练马师罗富全已获告知有关检验结果。此宗事件现已押后至另定日期继续跟进，以便小组作进一步调查。
 

