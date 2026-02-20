Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场浮世绘｜「欢迎再来」剑指金莎轩锦标

马圈快讯
更新时间：19:27 2026-02-20 HKT
发布时间：19:27 2026-02-20 HKT

去年十一月美国举行的一级赛育马者杯短途赛，勇夺亚军的「敢想像」，已于早前在沙地阿拉伯赢出二级赛维雅德泥地短途赛。至于当时以两个多马位轻胜而回的「欢迎再来」，其练马师杜正龙表示，该驹将远征杜拜，出战下月二十八日美丹马场举行的国际一级赛金莎轩锦标，此驹目前正在佛罗里达州的Palm Meadows训练中心操练。杜正龙表示对其操练走势十分满意，暂时该驹拟于下月十三日离开美国运往杜拜，希望届时能取得佳绩。

今次是「欢迎再来」第二次远征，此驹于二四年在沙特打吡不敌日本马「青春永驻」跑第三，之后牠集中跑短途赛，演出较前更佳，如今牠出战杜拜，肯定会成为金莎轩锦标大热门。

文杰

