田泰安「三甲之星」「开心乐园」

田泰安与桂福特最近携手凭「鼓浪好友」、「金牌实力」和「暴风一族」连赢三日，两人合作无间。明日沙田马场举行贺岁赛，骑者将策八匹桂厩马出赛，当中不乏牌面马，二人又有机会一同取得头马进帐。田泰安表示，多驹状态已准备就绪，其中以「三甲之星」和「开心乐园」最具争胜机会。

三甲之星路合态勇

「三甲之星」上场初出跑一千米直路赛得亚军。

今季自购马「三甲之星」上场初出跑一千米直路赛，临场被捧成次热门，可惜最终落败只得亚军之余，田泰安更因不小心策骑而被罚停赛。今次列阵第八场三班千二米，骑者分析说：「此驹上场初次上阵，即使赛前准备充足，但毕竟是初出，状态尚有不足，加上末段一度受困未能望空，及至最后二百米望空发力，奈何为时已晚，败得相当不值。今次此驹增程跑千二米，按理应更合发挥，加上跑过一场热身之后，将以更佳状态迎战，希望『三甲之星』凭路合态勇的优势，今仗能克服排大外档，赢回一场头马。」

开心乐园曾胜此程

「开心乐园」明日将竞逐第二场四班千二米。

「开心乐园」于去年十月下旬转投桂厩后，迟至今次赛事才复出，竞逐第二场四班千二米，田泰安说：「『开心乐园』转仓后立即恢复操练，但其后健康出现问题而需要安排休息，幸好最近两个多月牠已重新投入操练，早前我亦亲自到从化马场策骑牠试闸，牠当时走势畅顺，状态正逐渐复勇。今次牠复出跑曾胜的路程，希望能立即走得接近，至于届时所采用的战略，则需要我和桂福特研究后再决定。」

对于列阵第六场马年杯的「安遇」，田泰安表示此驹今季状态复勇，至今取得一冠一亚两季，演出相当难得，虽然连拼多场后，目前评分又接近饱和，但胜在状态稳定，今次跑千六米亦是射程范围，未尝不可走入前列。

文杰