大年初三齐到沙田马场迎新禧接马年

马会马年系列重点活动2026马年赛马日将于大年初三（2月19日）在沙田马场举行，与市民及旅客齐齐迎新禧接马年。适逢马年，马会特别为大年初三入场观众准备一连串丰富精彩的现场活动。马年到马场行大运，祝愿马到功成、好运奔腾！

入场人士于下午3时30分或之前可获赠指定「财来运起风车笔」一枝，数量有限，派完即止*

入场人士于下午3时30分或之前可获赠指定「财来运起风车笔」一枝，数量有限，派完即止*，扫描包装盒上及场内指定二维码可参加现场抽奖活动，奖品为1,888份精选礼品，包括指定徐悲鸿艺术委员会精选马年典藏艺术品。^乐坛天后陈慧琳、黄金组合农夫FAMA x 麦玲玲为马年赛马日新春综合汇演担纲演出。一如其他赛事日，持有效来港旅游证件或护照的旅客可享沙田及跑马地马场公众席免费入场礼遇。#全日共设十一场赛事，包括焦点赛事，奖金达312万港元的「马年杯」让赛（1600米）。



为贺新春，香港赛马会将于农历马年提供合共高达2.38亿港元的新春多宝巨赏，当中包括为马年赛马日特设的多宝大赏。

扫描「财来运起风车笔」及场内指定二维码 参加「沙田马场日日赏呈献：马年赛马日黄金大抽奖」

当天首场赛事定于下午12时30分开跑，沙田及跑马地马场将于上午10时30分开放入场。入场人士于下午3时30分或之前进入沙田及跑马地马场，可获赠指定「财来运起风车笔」一枝，数量有限，派完即止。沙田马场入场人士扫描「财来运起风车笔」包装盒上及场内指定二维码，可参加「沙田马场日日赏呈献：马年赛马日黄金大抽奖」。



乐坛天后陈慧琳 组合农夫 FAMA及麦玲玲师傅新春综合汇演喜气登场

当日上午11时马匹亮相圈上演新春综合汇演@，乐坛天后陈慧琳化身「财运吉星」以歌声送上新春祝福。首次在马场亮相的人气组合农夫 FAMA 紧接登场，献唱多首热门歌曲，以其鬼马独特的风格带动全场欢乐气氛；届时，农夫及麦玲玲师傅更会现场演绎经典歌曲《风生水起》，并一同为大家送上马年祝福及开运贴士。现场更安排醒狮献瑞、财神贺岁，连同一众骑师向大家送上新春吉祥祝福，祝福大家马到功成，齐齐财来运起！



歌影王者郭富城首度以「马年大使」身份喜悦现身马场 参与盛事送祝福

歌影王者郭富城首度以「马年大使」身份喜悦现身马场 参与盛事送祝福



歌影王者郭富城今年首度以香港赛马会「马年大使」的身份，喜悦现身马场参与盛事，向大家拜年及送上祝福！郭富城表示：「作为马年大使，非常有使命感，希望把最大的祝福送给广大市民，一起分享过年的旺气和喜悦。」

马年新春多宝巨赏合共高达2.38亿港元

马年赛马日除了有累积多宝外，马会更特备多宝，提供赢取合共达3,800万港元的机会。

当日三T彩池有1,500万港元累积多宝，如以10港元一注独中三T正奖，估计彩金有机会高达2,800万港元。

另外，马会将从营办者储备拨出100万港元多宝并注入至第一口孖T，预计10港元一注独中的彩金可获派600万港元。

马会更将从多宝储备和营办者储备合共拨出400万港元多宝，并分别注入100万港元至第一场、100万港元至第八场，以及200万港元至第十一场赛事的四重彩及四连环合并彩池。

赛马日后，于初五（2月21日）举行的六合彩马年新春金多宝估计头奖基金高达2亿港元，是历来最大的金多宝。

连串娱乐及美馔餐饮体验，资料如下：

• 「沙田马场日日赏呈献：马年赛马日黄金大抽奖」送出1,888份精选礼品，包括指定徐悲鸿艺术委员会精选马年典藏艺术品（及多份黄金精品），大奖得主可赢取约50克的指定足金999摆件一份。沙田马场入场人士只要于下午3时30分或之前，扫描指定入场礼品「财来运起风车笔」包装盒上及场内指定二维码并完成登记，即可登记参加。^



• 沙田马场公众席广场特设两匹4米高的骏马艺术雕塑，供入场观众观赏，同场设有巨型风车阵及桃花阵，让市民打卡，同场亦会展出香港赛马会为大年初一「新春国际汇演之夜」所打造的巨型花车。财神爷亦会巡游马场各大热点，为入场人士送上财气祝福。

• 沙田马场公众席2 号场畔小食亭特设多款寓意吉祥的马年限定特色菜式。



• 「好赏食」楼下推出融合传统祈福与智能科技，充满互动趣味的电子求签活动，并可制作专属个人化挥春，即时带走留念。

沙田马场公众席2 号场畔小食亭特设多款寓意吉祥的马年限定特色菜式



• 当天提供免费穿梭巴士服务由车公庙（近大围站A出口）、黄大仙站（近D2出口）及大埔林村（林村许愿广场公共运输交汇处）前往沙田马场。各地点的班次可参阅 活动网页。



• 为迎接马年来临，「马场有礼」推出超过十款「马年赛马日」主题精品，包括丙午马年限量版999.9足金金钞等精品。产品数量有限，售或送完即止。

「马场有礼」推出超过十款「马年赛马日」主题精品。



• 位于沙田马场公众席第二座看台的数码地标「天马驿」及交汇大楼「连荟」 呈献沉浸式赛马及特色美食体验。



• 旅客专享「沙田马场餐饮及马场导赏套餐」，由专人导赏带领深入认识赛马文化，互动探索马场设施。

「马场有礼」首度联乘中免集团旗下文创品牌 cdf 福记点心，携手推出限定「马上有福」组合套装，内含小马毛公仔、福记点心及萌友系列毛绒挂件盲盒，为大家送上祝福。



• 「马场有礼」首度联乘中免集团旗下文创品牌 cdf 福记点心，携手推出限定「马上有福」组合套装，内含小马毛公仔、福记点心及萌友系列毛绒挂件盲盒，为大家送上祝福。 套装将于 2 月 14 日起，在香港国际机场 DUTY ZERO by cdf 指定门店，以及沙田马场「马场有礼」率先发售。联乘巧妙融合东西文化的独特魅力，配以赛马旅游的轻松玩味，为旅客与本地马迷带来满满惊喜与收藏乐趣。>

###

入场及投注人士须年满十八岁，切勿沉迷赌博。活动详情请参阅有关宣传品及条款细则。图片只供参考，与物品真实的外貌及颜色可能有差异。活动及优惠内容可能不时更改，香港赛马会保留最终决定权，恕不另行通知或提供赔偿。查询请致电香港赛马会热线1817或浏览活动网页。



+ 所有赛马投注及奖券注项分别受香港马会赛马博彩有限公司的《赛马博彩规例》及香港马会奖券有限公司的《奖券规例》（合称为《规例》）所约束。上述规例不时修订，最新版本见于香港赛马会网页。此宣传品只作参考用途，并不构成任何建议，若与规例有任何歧义之处，一概以规例为准。



% 投注及入场人士必须年满18岁。



#只适用于年满18岁并持有效来港旅游证件或护照的游客。



*派发至下午3时30分或之前，或派完即止，以较早发生的情况为准。颜色随机派发，不设退换。

^推广生意的竞赛牌照号码：61089-90（只适用于大抽奖）。此抽奖只适用于2月19日下午3时30分或之前在沙田马场完成指定登记之参加者，活动受条款及细则约束，详情请参阅活动网页。 图片只供参考，与物品真实的外貌及颜色可能有差异。



@活动当天沙田马场将实施人群管理措施，请遵守工作人员指示。详情请参阅活动网页。嘉宾意见只供参考，并不代表香港赛马会立场。



>产品数量有限，售完即止。此为设计图片只供参考，与物品真实的外貌及颜色可能有差异。