独家猛料│彭健新为「宝成智好」打气

年初三沙田贺岁赛马日，「宝成」系马主萧炜忠和其家人派出「宝成智好」上阵，此马在港三场都是在快活谷出战，共获两亚一第五名，全部有奖金收，

今次「宝成智好」将会转场上阵，初跑沙田，或可试出彩虹。

萧炜忠和其父亲萧泽伟与艺人彭健新是多年好友，每逢「宝成」系有马出赛，萧氏父子都会邀请彭健新入场打气。萧炜忠日前在他的社交平台，分享了他和家人和彭健新一起吃晚饭的开心相片，恭贺新春！他们都希望「宝成智好」在年初三贺岁赛有好成绩。



萧炜忠日前在他的社交平台，分享了他和家人和彭健新一起吃晚饭的开心相片，恭贺新春！相片来源：马主萧炜忠ig

