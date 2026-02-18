Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

独家猛料│陈德华生力军「樱花酒杯」登场

马圈快讯
更新时间：14:04 2026-02-18 HKT
发布时间：14:04 2026-02-18 HKT

「酒杯」系马主陈德华近年养马运不俗，如「型酒杯」、「纯金酒杯」、「水晶酒杯」、团体马「独角兽」等都能接二连三交出头马。

「酒杯」系马主陈德华 (左) 近年养马运不俗。
「酒杯」系马主陈德华 (左) 近年养马运不俗。
陈德华名下的「型酒杯」、「纯金酒杯」、「水晶酒杯」(图) 及团体马「独角兽」等都能接二连三交出头马。
陈德华名下的「型酒杯」、「纯金酒杯」、「水晶酒杯」(图) 及团体马「独角兽」等都能接二连三交出头马。

陈德华和太太叶惠圆名下的「樱花酒杯」，年初三将会在港初出跑第四场，「纯金酒杯」及「水晶酒杯」以往均在吕健威训练下有好成绩，今次双方再合作，当然希望㩦手争取好成绩。

陈德华和太太叶惠圆名下的「樱花酒杯」(图)，年初三将会在港初出跑第四场。
陈德华和太太叶惠圆名下的「樱花酒杯」(图)，年初三将会在港初出跑第四场。

陈嘉甜

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
影视圈
6小时前
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
影视圈
2026-02-17 12:00 HKT
央视马年春晚丨王菲歌声妆容罕惹负评：如老了10年 香港天王夺最高收视 迪丽热巴靓绝全场
央视马年春晚丨王菲歌声妆容罕惹负评：如老了10年 香港天王夺最高收视 迪丽热巴靓绝全场
影视圈
2026-02-17 14:00 HKT
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老板 网民神回复：咁咪悭返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老板 网民神回复：咁咪悭返！｜Juicy叮
时事热话
2026-02-17 14:06 HKT
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
投资理财
2026-02-17 10:38 HKT
车公庙求签︱刘业强为香港求得第二十二签中签 连续第九年中签 签文：但凡见利莫忘义
00:44
车公庙求签︱刘业强为香港求得第二十二签中签 连续第九年中签 签文：但凡见利莫忘义
社会
6小时前
车公庙求签︱第22签属「伪中签」？ 解签师傅：提醒港人「带眼识人」防范被骗
车公庙求签︱第22签属「伪中签」？ 解签师傅：提醒港人「带眼识人」防范被骗
社会
4小时前
曾志伟秘飞温哥华跟前港姐冠军团年 表现亲暱女方难禁仰慕目光 红光满面饮饱食醉
曾志伟秘飞温哥华跟前港姐冠军团年 表现亲暱女方难禁仰慕目光 红光满面饮饱食醉
影视圈
19小时前
农历新年习俗︳年初二15个禁忌：唔好洗衫呻饿 这样做会扫走财富
亲子
2026-02-17 12:00 HKT
奇景！年初一北上直行直过 网民惊呼：罗湖e道竟然唔使排队｜Juicy叮
奇景！年初一北上直行直过 网民惊呼：罗湖e道竟然唔使排队｜Juicy叮
时事热话
3小时前