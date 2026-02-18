独家猛料│陈德华生力军「樱花酒杯」登场
更新时间：14:04 2026-02-18 HKT
「酒杯」系马主陈德华近年养马运不俗，如「型酒杯」、「纯金酒杯」、「水晶酒杯」、团体马「独角兽」等都能接二连三交出头马。
陈德华和太太叶惠圆名下的「樱花酒杯」，年初三将会在港初出跑第四场，「纯金酒杯」及「水晶酒杯」以往均在吕健威训练下有好成绩，今次双方再合作，当然希望㩦手争取好成绩。
陈嘉甜
