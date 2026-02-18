梁锡光刘业强送上祝福
「香港许愿节2026」现时正在大埔林村许愿广场举行，今年带来新意思，市民和游客除了可以围绕许愿树抛宝牒许愿外，大家也可在场内与暂时连赢17连胜的世界短途马王「嘉应高升」的巨型油画及「拉头马」布景拍照打卡，与香港马王「嘉应高升」油画及拉头马拍照，带来旺气幸运，马年行好运。
日前林村举行「嘉应高升」巨型油画揭幕仪式，「嘉应高升」马主梁锡光获邀出席，和香港乡议局主席（「铁甲骕龙」马主）刘业强议员等人一起主持揭幕仪式。梁锡光和刘业强等人祝福大家马年行好运！心想事成！身体健康！国家富强昌盛！香港百业兴旺！
