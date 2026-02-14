Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场密探048｜「满心星」方嘉柏1200W

马圈快讯
更新时间：15:55 2026-02-14 HKT
发布时间：15:55 2026-02-14 HKT

见习骑师黄智弘在第四场搏杀失手，坐骑「大千雄心」跑第二，幸好接着第五场他即策骑方厩的「满心星」大热赢马，距离个人升格做大师傅还欠两W，同时今场亦是方嘉柏在港第一千二百场头马。

练马师方嘉柏今日在第五场三班一哩泥地凭「满心星」赢马，胜出他在港从练第一千二百场头马。方嘉柏说：「『满心星』是一匹很忠心准绳的马，上场原本可以取胜，可惜欠点运气，饮恨第二名，今场成功补中。『心星』系马主关氏家族是我的非常好朋友，我很开心我的一千二百场头马是为关氏家族胜出，而鞍上人黄智弘是我的徒弟，这场头马对我来说别具意义。『满心星』今场留得比预期后，但牠的后劲强横，顺利取胜。」

