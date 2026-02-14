Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场密探048｜「超写意」飞到马到

马圈快讯
更新时间：15:03 2026-02-14 HKT
发布时间：15:03 2026-02-14 HKT

姚本辉马房的「超写意」上周在田草千二米落败后，今日匆匆再岀，易配艾兆礼跑同程，入闸前赔率跌至二点六倍大热门，结果飞到马到，顺利赢得在港首场头马，该驹马主同时获得一百五十万港元自购马岀赛特别奖金。

赛后姚本辉说：「『超写意』跑完上场后，食欲良好，状态很弗，因此我部署牠匆匆再出，乘勇出击。『超写意』很听话，比前更为成熟，表现在进步中。『超写意』在今季初走势仍未稳定时，艾兆礼已经帮手做调教，因此今场再揾他骑，今场刻意稍后，效果出色。」

