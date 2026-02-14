马场密探048｜「活力拍档」顺利连捷

今日沙田第二场四班千四米，吕厩的「活力拍档」在何泽尧胯下顺利取得连捷。

「活力拍档」练马师吕健威说：「『活力拍档』在进步中， 以往马儿在晨操走势比较生硬，近期马儿明显比之前成熟后，表现比之前稳定，加分后马儿升三班，应该仍然有竞争力。」

