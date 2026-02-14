Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

叶楚航马房团年宴

马圈快讯
更新时间：12:19 2026-02-14 HKT
发布时间：12:19 2026-02-14 HKT

年近岁晚，叶楚航昨晚在九龙湾酒楼设宴，慰劳马房员工，筵开六席，聚首一堂吃团年饭。航哥在台上表示，十分多谢各员工的努力，并为员工打打气，齐心合力取得好成绩，航哥表示厩内有不少质新马，希望牠们成熟后有好表现，马房成绩越来越好，马运亨通。

另外，「举步生风」已报跑杜拜一级赛阿乔斯短途锦标，叶楚航表示如收到杜拜方面的邀请，就会远征。席间叶楚航与太太合唱《迈向新一天》，祝福马房成绩蒸蒸日上。

叶楚航与儿子Jason（左）及太太（右）。
叶楚航与儿子Jason（左）及太太（右）。

陈嘉甜

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
消息：警起回刘家良和向华胜骨灰 绑匪仍然在逃
宝福山骨灰被盗．星岛独家丨警成功寻回刘家良向华胜被盗骨灰 「绑匪」连环爆窃 部分家属收勒索要求
突发
6小时前
前TVB小花绝地反弹失败？突宣布再度退隐 为一事叹身心疲累： 真系力不从心
前TVB小花绝地反弹失败？突宣布再度退隐 为一事叹身心疲累： 真系力不从心
影视圈
18小时前
9岁抗癌小天使苦撑一年病逝 母曾剃发陪伴化疗 生前哭诉：我想离开了
9岁抗癌小天使苦撑一年病逝 母曾剃发陪伴化疗 生前哭诉：我想离开了
保健养生
2026-02-13 13:00 HKT
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
影视圈
22小时前
80年代港姐冠军净身出户告别混乱生活 剖白与才子离婚内幕：关系好差 曾为女儿哑忍
80年代港姐冠军净身出户告别混乱生活 剖白与才子离婚内幕：关系好差 曾为女儿哑忍
影视圈
4小时前
旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...
01:54
旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...
饮食
2026-02-13 13:47 HKT
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
时事热话
2026-02-13 13:18 HKT
虎妈「望女成龙」22岁医科生患大肠癌病逝 患癌后重新体验人生 曾叹：前所未有轻松
虎妈「望女成龙」22岁医科生患大肠癌病逝 患癌后重新体验人生 曾叹：前所未有轻松
保健养生
2026-02-12 16:31 HKT
六合彩新春金多宝︱2亿头奖历年最高 2.21搅珠 即睇5大幸运号码
社会
17小时前
大批999.9千足纯金「金条」 西营盘随街放 网民不避嫌公开寻金地点｜Juicy叮
大批999.9千足纯金「金条」 西营盘随街放 网民不避嫌公开寻金地点｜Juicy叮
时事热话
22小时前