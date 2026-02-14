年近岁晚，叶楚航昨晚在九龙湾酒楼设宴，慰劳马房员工，筵开六席，聚首一堂吃团年饭。航哥在台上表示，十分多谢各员工的努力，并为员工打打气，齐心合力取得好成绩，航哥表示厩内有不少质新马，希望牠们成熟后有好表现，马房成绩越来越好，马运亨通。

另外，「举步生风」已报跑杜拜一级赛阿乔斯短途锦标，叶楚航表示如收到杜拜方面的邀请，就会远征。席间叶楚航与太太合唱《迈向新一天》，祝福马房成绩蒸蒸日上。

叶楚航与儿子Jason（左）及太太（右）。

陈嘉甜