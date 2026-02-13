「青春永驻」养精蓄锐 力图卫冕一级赛沙特杯

斗心顽强的「青春永驻」将于香港时间2月15 日（星期日）凌晨一时四十分在维雅德的泥地跑道上角逐沙特杯（1800米），力图卫冕这项总奖金高达二千万美元（约合一亿五千六百万港元）的一级赛。



在周三（2月11日）晚上举行的排位抽签仪式上，「青春永驻」抽得第六档起步。练马师矢作芳人形容这是一个有利在安都拉兹马场争胜的「理想档位」。



矢作芳人说︰「我们毋须作出任何战术变动。坦白说，要带马儿前来争取卫冕，我感到不少压力，但『青春永驻』却完全没有感到压力。」



由于香港的冠军级佳驷「浪漫勇士」未有报争今届沙特杯，「青春永驻」今次的劲敌看来会是来自美国的佳驷。在上届赛事中，「青春永驻」与「浪漫勇士」合演了一场精彩对决，最终「青春永驻」险胜而回，而矢作芳人至今仍对那场大战念念不忘。



矢作芳人说︰「当时我认为马儿不会败给任何对手，但我唯一不能完全肯定的是『浪漫勇士』，毕竟那是该驹首次在泥地上作赛。假如『青春永驻』该仗败阵，牠只会败给『浪漫勇士』。」



「真是令人难以相信。实不相瞒，冲线时我还以为我们输了。那是一场精彩绝伦的赛事。」



「青春永驻」于去年11月在德尔马攻下一级赛育马者杯经典大赛（2000米，泥地）后便没有再上阵，意味著牠今次的休赛时间较去年出争沙特杯前更长。



矢作芳人说︰「远征育马者杯后，我们让马儿避战东京大赏典（2000米泥地一级赛）。」东京大赏典是「青春永驻」扬威上届沙特杯前攻下的赛事。



「马儿起初稍为偏重，但牠的状态正稳步提升。沙特的逆时针赛道及长直路很适合牠发挥。」



「青春永驻」今仗的主要对手包括由巴富达训练的「半神明」及「内华海滩」，前者排第十二档起步，后者则抽到第七档。



巴富达谈及「半神明」时说：「我宁可牠排在外档，也不愿牠自内档起步。」



「马儿能够交出表现才是更重要的。我认为牠是匹真正的好马，时常交出亮丽表现。牠斗志顽强，也懂得终点在哪里。自外档出闸后，牠应可畅通无阻地上前。」



香港佳驷「自强不息」当晚也会亮相这个沙特阿拉伯的马坛盛会，出战二级赛维雅德泥地短途锦标（1200米，泥地），盼能再次扬威海外。



这匹由文家良训练的佳驷曾于去年9月远征韩国，在沙地跑道上攻下三级赛韩国短途锦标（1200米），但今次将在维雅德遇上更大考验。



文家良说︰「马儿状态很好，一切顺利，展步十分流畅，让我很是满意。今仗的水准颇高，对手的实力比首尔那一仗更强，但我们会尽力做到最好。这是我们首次派马在沙特杯赛马日出赛，我十分兴奋。」



「这是一条绝佳的赛道，我们专程前来这里试一试，也十分荣幸能代表中国香港参赛。很难说马儿会有不俗胜算，但我希望牠能跑得接近。我们会竭尽所能。」



沙特杯编为海外赛事第二组第七场，将于香港时间2月15日（星期日）凌晨一时四十分开跑；维雅德泥地短途锦标编为海外赛事第二组第三场，将于香港时间2月14日（星期六）晚上十时四十分开跑。