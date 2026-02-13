第四十一届亚洲赛马会议经三日有启发性讨论后在维雅德圆满闭幕

第四十一届亚洲赛马会议昨晚（2月12日星期四）在沙特阿拉伯首都维雅德的RDC皇冠假日酒店及会议中心举行闭幕礼。亚洲赛马联盟主席兼香港赛马会行政总裁应家柏盛赞今届会议再次取得丰硕成果，探讨了赛马运动的各重大机遇及挑战。



应家柏赞扬今届会议主办方沙特阿拉伯赛马会、Bandar Bin Khalid Al Faisal王子殿下及亚洲赛马会议筹备委员会所作的努力，并表示亚洲赛马会议的各场讨论说明了加强合作及崭新科技两项因素的重要性，是确保赛马运动的未来发展的主要动力。



应家柏说︰「今次会议的各讨论中均带出了一个信息：赛马业的未来发展备受威胁，只有透过齐心合力才能克服这些重大挑战，化险为夷。」



第四十二届亚洲赛马会议将于2028年在纽西兰奥克兰举行，纽西兰纯种马赛马会的代表在闭幕礼上接过亚洲赛马会议会旗。



应家柏续说：「我深信我们必须作出改变，必须立即行动。我们必须从全球的层次思考及合作，并在本身的赛马地区付诸实行。」



「我从一开始便提出赛马业及育马业正处于关键的阶段，然而赛马运动界的分散情况正妨碍我们克服面前的挑战。我呼吁落实全球合作，必须就赛马运动的定位、推广及营运各方面作出根本性改变。」



「返回今届会议本身，我们听到来自全球的专家及领袖分享世界各地的最佳实践及个案研究，希望能为与会者提供有用资讯。」

亚洲赛马联盟主席兼香港赛马会行政总裁应家柏先生在亚洲赛马会议闭幕礼上致辞。



应家柏指出：「我们必须创造英雄，创造全球竞争，让各路顶尖人马聚首较量，并且创造平台来说好全面的赛马运动故事，从而扩大马迷基础及向全球推广赛马运动。我们必须把握科技创造耳目一新的场内及网上数码体验。我们必须提升灵活性，积极拥抱全球汇合彩池等国际举措及措施，以更有效地与体育博彩、互联网博彩及其他娱乐选择争一日之长短。」



「我们必须继续投资于科技及技术，从而尽可能减低灾难性故障及突发性崩溃的风险。亚洲赛马联盟秘书处将制订一套短至中期的主要行动计划方案，以待于下次执行委员会会议上讨论。之后我们将就如何一同采取下一步行动再作沟通。」



应家柏也表扬来自世界各地出席各场专题会议的一众讲者，就赛马业面对最迫切的议题提出了极具启发性的剖析。

亚洲赛马联盟主席兼香港赛马会行政总裁应家柏、亚洲赛马会议秘书长兼香港赛马会赛马事务执行总监夏定安、纽西兰赛马协会赛马福祉及产业能力部总经理Sam Fursdon，在亚洲赛马会议会旗交接仪式上合照。



他说：「我也希望借此机会感谢一众讲者，他们不吝付出宝贵时间，分享了他们的专业观点及洞见。」



「今次会议的成功，实在有赖主办方沙特阿拉伯赛马会，以及亚洲赛马会议筹备委员会的努力。感谢Bandar Bin Khalid Al Faisal王子殿下，你的团队实在功不可没。」



「此外，我也要衷心感谢会议的主持人David Eades。他在过去三天的会议中，一如以往地展现了专业、风采及才能，引导讨论及推动与会者投入参与，是今次会议成功的重要关键。最后，马年将于下周二（2月17日）到来，我在此祝福大家恭喜发财，祝愿各位及赛马运动在马年事事顺利。」



在周一（2月9日）举行的亚洲赛马会议开幕礼上，应家柏获亚洲赛马联盟执行委员会一致通过再次当选主席，他的任期直至2028年纽西兰的第四十二届亚洲赛马会议结束为止。