维雅德泥地短途锦标 「自强不息」力拼群雄

马圈快讯
更新时间：19:47 2026-02-13 HKT
发布时间：19:47 2026-02-13 HKT

二级赛维雅德泥地短途锦标（泥地1200米）将于周六（2月14日）在维雅德的安都拉兹马场上演，共有十三匹马参战。来自中国香港的「自强不息」是其中一驹，将与分别来自北美洲、亚洲、欧洲以及中东的对手较量。各路人马均摩拳擦掌，无不希望在二百万美元（折合港币约一千五百六十万元）的总奖金中分一杯羹。
 
「自强不息」的练马师文家良日前已飞抵沙特阿拉伯，亲自监督该驹的最后阶段备战功夫。他说:「由于今趟是长途旅程，马儿抵埗后体重稍微下跌。但在过去数天，牠的胃口很好，食量一直保持正常。」
 
「马儿的状态进展理想，我觉得甚至比在韩国那一次更好。不过今仗维雅德泥地短途锦标的对手实力更强。我们将会豁尽全力交出好表现。」
 
「自强不息」将从第八档起步。与「自强不息」异地重逢的周俊乐，刚于周三（2月11日）跑马地夜赛三胜头马，为远征中东壮行色。他说：「这是一个新台阶，竞争会更加大。希望马儿喜欢这条跑道。无论在我或马儿来说，这都是最重要的一点。」

文家良期待「自强不息」能为中国香港争光。
文家良期待「自强不息」能为中国香港争光。

 
于去年9月在三级赛韩国短途锦标（沙地1200米）奏凯的「自强不息」，今仗将面对出道以来最严峻的考验。部份对手曾于去年育马者杯系列赛事中交出好成绩，当中首推由巴富达训练的「敢想像」，预期将会成为本届维雅德泥地短途锦标的大热门。该驹上仗在11月出争一级赛育马者杯短途大赛（泥地1200米）获得亚军，仅不敌「欢迎再来」。
 
巴富达接受沙特阿拉伯赛马会的官方访问时表示：「『敢想像』是那种早段不太快的马，但随著途程延展就愈跑愈起劲。今仗牠应该极具竞争力，虽然不太清楚与对手的态况应该如何比较，但牠的近况确实不俗。」
 
现年五岁的「敢想像」曾在三项一级赛跑入位置，亦曾两胜二级赛，分别为2024年圣斐腊锦标（泥地1700米）及2025年圣雅尼塔短途锦标赛（泥地1200米）。
 
由巴浩潮训练的八岁马「相思曲」于去年7月在德尔马摘下冰哥罗士比锦标（泥地1200米），初尝一级赛胜果，上仗出争育马者杯短途大赛时跑来欠运，末段从包尾位置追前，后上不及，只获第六名。这匹灰色年长赛驹寄望本周末能够收复上仗之失。
 
巴浩潮接受沙特阿拉伯赛马会的官方访问时说：「在育马者杯短途大赛中，牠的走位际遇甚差，早段受挤迫而堕退至落后大约十个马位，随后开始发力上前，但很不幸，又未能望空。今仗我已准备好再与『敢想像』一较高下，这条直路较长，尤其有利我驹发挥。只要能够洒开大步冲刺，牠就有机会。牠的确是匹好马。」

「自强不息」周末力求扬威大赛。
「自强不息」周末力求扬威大赛。

 
「逆风顺行」同样来自北美，曾在万满园及坦帕湾园胜出头马，最近于12月在纽约的雅佳特马场取得服役以来的最大胜利，替练马师沙世高夺得三级赛尖子力劲锦标（泥地1200米）。
 
沙特阿拉伯的参赛马匹则以「直闯强冲」最为人重视，牠是去年此项赛事的亚军，败在北美赛驹「纯酒劲度」蹄下。这匹隶属欧星太马房的良驹于该赛之后，在本土连赢五仗，当中最近一仗在与今仗同场及同程赛事（泥地1200米）出战，大胜将近六个马位，捧杯而回。
 
日本赛驹曾三度夺取维雅德泥地短途锦标，三匹头马包括「活蹦雀跃」（2021）、「舞林骄子」（2022）以及「灿然一新」（2024）。今年亦有四匹日本赛驹前来参战，包括「美洲舞台」、「莫逆于心」、「钻探」以及「姬骊姐姐」。后驹是去年此项赛事季军，今年卷土重来，将由曾四夺香港冠军骑师荣衔的莫雷拉压阵。
 
由矢作芳人训练的「美洲舞台」，采用前置跑法，去年11月在育马者杯短途大赛跑获第四名。连同牠在内，本届维雅德泥地短途锦标共有三匹马曾在去年的育马者杯短途大赛上阵。
 
维雅德泥地短途锦标是本周末越洋转播来港的沙特杯赛马日全球汇合彩池七场赛事的其中一场，编为海外赛事第二组第三场，将于香港时间2月14日（星期六）晚上十时四十分开跑。

