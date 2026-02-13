独家猛料│潘子聪包办第九口孖宝？
若要数今季养马运当旺的马主团体，军机八皇团体必定榜上有名。军机八皇团体成员包括马主钟一帆及潘子聪医生，今季他们成为凯旋门的常客，团体名下马「一生好彩」及「会当凌」季内合共扫了八场头马。其中潘子聪医生除了养有「会当凌」及「一生好彩」外，他和好友谭智峰亦有一起养有的「俏眼光」，此马今季赢了两场头马，换句话说，潘子聪医生今季已经在凯旋门拉了十次头马，认真羡煞旁人。
周末沙田赛事，潘子聪医生养有的「一生好彩」（第十场）及「俏眼光」（第九场），或有力包办第九口孖宝。
陈嘉甜
