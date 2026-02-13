Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

独家猛料│潘子聪包办第九口孖宝？

马圈快讯
更新时间：18:57 2026-02-13 HKT
发布时间：18:57 2026-02-13 HKT

若要数今季养马运当旺的马主团体，军机八皇团体必定榜上有名。军机八皇团体成员包括马主钟一帆及潘子聪医生，今季他们成为凯旋门的常客，团体名下马「一生好彩」及「会当凌」季内合共扫了八场头马。其中潘子聪医生除了养有「会当凌」及「一生好彩」外，他和好友谭智峰亦有一起养有的「俏眼光」，此马今季赢了两场头马，换句话说，潘子聪医生今季已经在凯旋门拉了十次头马，认真羡煞旁人。

潘子聪医生除了养有「会当凌」及「一生好彩」外，他和好友谭智峰亦有一起养有的「俏眼光」(图)，
潘子聪医生除了养有「会当凌」及「一生好彩」外，他和好友谭智峰亦有一起养有的「俏眼光」(图)，
潘子聪医生 (前排中) 今季已经在凯旋门拉了十次头马，认真羡煞旁人。
潘子聪医生 (前排中) 今季已经在凯旋门拉了十次头马，认真羡煞旁人。

周末沙田赛事，潘子聪医生养有的「一生好彩」（第十场）及「俏眼光」（第九场），或有力包办第九口孖宝。

周末沙田赛事，潘子聪医生养有的「一生好彩」（第十场）(图) 及「俏眼光」（第九场），或有力包办第九口孖宝。
周末沙田赛事，潘子聪医生养有的「一生好彩」（第十场）(图) 及「俏眼光」（第九场），或有力包办第九口孖宝。

陈嘉甜

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李家诚控告周秀娜诽谤及骚扰 指引发虚假传闻 强调不认识周秀娜、绝无任何关系
01:26
李家诚控告周秀娜诽谤及骚扰 指引发虚假传闻 强调不认识周秀娜、绝无任何关系
社会
5小时前
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
时事热话
6小时前
759阿信屋会员卡无门槛申请 77折优惠被批数字游戏 网民解释原来有苦衷...
港人嫌阿信屋会员卡麻烦「几时先可以取消？」 揭77折优惠背后有苦衷...
生活百科
2026-02-12 18:42 HKT
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
2026-02-11 08:00 HKT
李家诚控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜卖性感上位 曾陷隆胸争议 与「恩师」反目
李家诚控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜卖性感上位 曾陷隆胸争议 与「恩师」反目
影视圈
3小时前
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
饮食
2026-02-12 19:21 HKT
谢贤前女友自爆一原因看不上谢霆锋 揭锋菲恋三角谜团 CoCo与四哥分手后生活富泰衣食无忧
谢贤前女友自爆一原因看不上谢霆锋 揭锋菲恋三角谜团 CoCo与四哥分手后生活富泰衣食无忧
影视圈
10小时前
融合科技、生活与艺术创意 城大《创新演炼》展览 —— 以创科塑造未来
活动资讯
3小时前
廉署拘22人 涉7大厦屋苑大维修贪污 据悉阻截荃湾中心亿元合约批出
01:13
廉署拘22人 涉7大厦屋苑大维修贪污 据悉阻截荃湾中心亿元合约批出
突发
1小时前
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
影视圈
4小时前