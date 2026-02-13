CEO应家柏为「自强不息」打气
更新时间：14:00 2026-02-13 HKT
香港代表「自强不息」将于本周末配周俊乐，出战沙特杯赛马日的千二米二级赛维雅德泥地短途锦标。昨晚（二月十二日）马主王宗彦接受邀请出席亚洲赛马联盟会议晚宴，而香港马会行政总裁应家柏则是亚洲赛马联盟主席，至于一连三日的亚洲赛马联盟会议已完满结束，
应家柏昨晚在晚宴上特意与「自强不息」马主王宗彦伉俪和练马师文家良伉俪，以及一众打气团成员来大合照，应总为香港代表「自强不息」打气，并祝福该驹在沙特交出佳绩。
另外，今早周俊乐在沙特为「自强不息」操练，为周末沙特之战做好备战工夫。
