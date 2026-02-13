Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

CEO应家柏为「自强不息」打气

马圈快讯
更新时间：14:00 2026-02-13 HKT
发布时间：14:00 2026-02-13 HKT

香港代表「自强不息」将于本周末配周俊乐，出战沙特杯赛马日的千二米二级赛维雅德泥地短途锦标。昨晚（二月十二日）马主王宗彦接受邀请出席亚洲赛马联盟会议晚宴，而香港马会行政总裁应家柏则是亚洲赛马联盟主席，至于一连三日的亚洲赛马联盟会议已完满结束，

应家柏昨晚在晚宴上特意与「自强不息」马主王宗彦伉俪和练马师文家良伉俪，以及一众打气团成员来大合照，应总为香港代表「自强不息」打气，并祝福该驹在沙特交出佳绩。

另外，今早周俊乐在沙特为「自强不息」操练，为周末沙特之战做好备战工夫。

按图睇有关相片：

陈嘉甜

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
759阿信屋会员卡无门槛申请 77折优惠被批数字游戏 网民解释原来有苦衷...
港人嫌阿信屋会员卡麻烦「几时先可以取消？」 揭77折优惠背后有苦衷...
生活百科
20小时前
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
饮食
19小时前
谢贤前女友自爆一原因看不上谢霆锋 揭锋菲恋三角谜团 CoCo与四哥分手后生活富泰衣食无忧
谢贤前女友自爆一原因看不上谢霆锋 揭锋菲恋三角谜团 CoCo与四哥分手后生活富泰衣食无忧
影视圈
6小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
2026-02-11 08:00 HKT
女网红享用野生海鲜误食剧毒「恶魔蟹」 翌日即现严重中毒反应惨死
即时国际
12小时前
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
将军澳全新即捞海鲜火锅放题！长者$188无限时任食新鲜鲍鱼/大闸蟹/大头虾/烤生蚝/椰皇/榴梿/车厘子
将军澳全新即捞海鲜火锅放题！长者$188无限时任食新鲜鲍鱼/大闸蟹/大头虾/烤生蚝/椰皇/榴梿/车厘子
饮食
23小时前
永东巴士限时半价！澳门/香港直通巴$30起 新年出发 周末假期都适用
永东巴士限时半价！澳门/香港直通巴$30起 新年出发 周末假期都适用
旅游
2026-02-12 12:12 HKT
泰国校园枪击案｜女校长自愿当人质交换学生获释  不幸殉职被赞英雄
泰国校园枪击案｜女校长自愿当人质交换学生获释  不幸殉职被赞英雄
即时国际
7小时前
青海35口家族自驾旅巴云南过年 AA制每人¥2000带百斤米煮饭
青海35口家族自驾旅巴云南过年 AA制每人¥2000带百斤米煮饭
即时中国
7小时前