苗礼德帮做买手晨课探班
更新时间：16:45 2026-02-12 HKT
发布时间：16:45 2026-02-12 HKT
发布时间：16:45 2026-02-12 HKT
今早沙田晨课，焦点落在现时过着半退休生活的前练马师苗礼德身上。练者到场后，与方嘉柏和黎昭升等练马师互相问候，闲聊一番。
苗礼德表示，香港马会有在南非物色良驹，他会提供协助，而购入的南非马将会在香港国际精选马匹拍卖会中推出，以供买家竞投。据悉今年香港国际精选马匹拍卖会，有一些来自南非的马出售，当中部分是由苗礼德帮手购入。
自从欧盟解除南非马匹出口禁运，马匹由南非运往欧盟和香港等地的时间和成本大幅下调，香港马会在拍卖会引入南非马，希望香港马主在搜购马匹上有更多选择。
苗礼德又补充，他今次来港，也会探望一些好朋友，以及处理一些自己私人事务。
陈嘉甜
最Hit
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
2026-02-10 13:37 HKT
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
2026-02-11 08:00 HKT
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
2026-02-11 11:00 HKT