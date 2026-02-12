Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

苗礼德帮做买手晨课探班

马圈快讯
更新时间：16:45 2026-02-12 HKT
发布时间：16:45 2026-02-12 HKT

今早沙田晨课，焦点落在现时过着半退休生活的前练马师苗礼德身上。练者到场后，与方嘉柏和黎昭升等练马师互相问候，闲聊一番。

苗礼德表示，香港马会有在南非物色良驹，他会提供协助，而购入的南非马将会在香港国际精选马匹拍卖会中推出，以供买家竞投。据悉今年香港国际精选马匹拍卖会，有一些来自南非的马出售，当中部分是由苗礼德帮手购入。

据悉今年香港国际精选马匹拍卖会，有一些来自南非的马出售，当中部分是由苗礼德 (图) 帮手购入。

自从欧盟解除南非马匹出口禁运，马匹由南非运往欧盟和香港等地的时间和成本大幅下调，香港马会在拍卖会引入南非马，希望香港马主在搜购马匹上有更多选择。

苗礼德又补充，他今次来港，也会探望一些好朋友，以及处理一些自己私人事务。

陈嘉甜

