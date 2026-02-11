马场密探048｜「金牌活力」飞到马到
更新时间：22:49 2026-02-11 HKT
继「鼓浪好友」转投桂福特马房两战全胜后，今晚另一匹「金牌活力」转投桂厩后初岀，列阵第八场三班千二米，入闸前独赢赔率跌至六点四倍，结果飞到马到，由田泰安策骑力压「川河动驹」胜出，桂厩今季头马达至十五场。
另一方面，第八场完结后，骑师王和练马师王均提早派彩，周俊乐以四十分成为骑师王冠军，游达荣则以三十分成为练马师王冠军。
