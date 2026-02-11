马场密探048｜「东来欣赏」周俊乐中三元

告东尼马房的「东来欣赏」于今季在华将周俊乐胯下表现特别岀色，今晚此驹回配他竞逐最正宗谷草千二米，结果再下一城，击败「喵喵怪」及「星运少爵」胜出，此驹今季在周俊乐胯下五战得二冠二亚，他今晚亦连中三元。

「东来欣赏」马主曾向欣赛后接受访问时说：「赛前告东尼已经表示，『东来欣赏』积极备战，状态理想，充满信心，还叫我要入场。果然一如练者的判断，爱驹顺利交出头马，我和爸爸（马主曾炳威）、和家人亲友一起拉头马，分享喜悦，真是十分开心。赛后告东尼对我表示，『东来欣赏』加分后升上三班，仍然有竞争力，有能在三班交出头马，我当然希望承练者贵言。」

连赢四期的周俊乐赛后受访时说：「我很开心可以连中三元，（『创科群英』、『品德宝宝』及『东来欣赏』），其中『东来欣赏』上仗形势欠佳，今战排内档有助守好位，顺利赢马，马儿的贯注力比之前更加强，可以跑更长途程；『创科群英』上仗已跑第二，近绩可靠，今场阵上形势好，成功补中。另一场头马『品德宝宝』因为何泽尧停赛，文家良找我帮手，马儿操弗去跑，入直路时我已有信心马儿可以胜出。」