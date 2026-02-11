马场浮世绘│姚本辉回港督战 「时间」啱啱好
更新时间：23:00 2026-02-11 HKT
发布时间：23:00 2026-02-11 HKT
发布时间：23:00 2026-02-11 HKT
对上两期赛事，姚本辉因身在澳洲出席马匹拍卖会而未有入场，今晚谷战他亲自在场督战，即在头场凭「时间宝」取胜；赛后马主之一邓明的女儿邓仿淇与好友蒋嘉琦齐齐拉头马，分享喜悦。
「时间宝」今季转投姚厩后，头几仗跑千二米止于跑近，上仗增程至泥地一哩跑获季军，今晚配金诚刚转战谷草一哩，结果顺利重开胜门。赛后姚本辉说：「『时间宝』现时跑千二米不够快，所以我部署牠跑谷草一哩，自从带了开缝眼罩后，其走势有明显进步，相信升上四班孭轻磅仍然有竞争力，而且跑沙田、谷草也可应付。不过，既然牠今仗在跑马地胜出，应会优先部署再跑谷草。」
