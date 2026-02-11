马场密探048｜「品德宝宝」周俊乐起孖
更新时间：21:01 2026-02-11 HKT
发布时间：21:01 2026-02-11 HKT
发布时间：21:01 2026-02-11 HKT
今晚谷草赛事，华将周俊乐杀得性起，在第三场伙拍「创科群英」胜出，接着在第五场又策骑文厩的「品德宝宝」以大热门取得马儿在港第二场头马，周俊乐则连续三个赛马日起孖，气势如虹。
练马师文家良目前身处沙特阿拉伯，今早亲自前往当地马场，观看「自强不息」操练及快跳，今晚他旗下的「品德宝宝」在周俊乐胯下排一档起步，胜出第五场四班一千米赛事，周俊乐将于星期六策骑「自强不息」出战沙特，今晚先和文家良携手合作胜出，为沙特之战先壮声威。
