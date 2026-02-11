马场密探048｜「创科群英」打开胜门

近期手风大顺的华将周俊乐，今晚赛后将前往沙特阿拉伯，以便策骑「自强不息」在本周六有安都拉兹马场，岀战二级赛维雅德短途锦标。今晚岀发前一战，他仍然取得佳绩，在第三场策骑游达荣马房的「创科群英」赢岀头马，该驹上场初跑谷草一六五○米跑第二，今晚再跑同程即补中，打开在港胜门。

赛后练马师游达荣说：「『创科群英』持续在进步中，今场排一档，有助守好位，骑师周俊乐充分利用一档的优势，发力位拿揑得很好。马儿在学习中，仍有进步空间，牠以往排外档也跑得好，跑法极具弹性。」